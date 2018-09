Prima biennale d’Arte delle socie FIDAPA della Sezione Pescara.

La FIDAPA sezione Pescara è l’associazione territoriale della FIDAPA BPW ITALIA rappresentata, in Italia, da circa 11.000 Socie ed appartiene alla Federazione Internazionale FIDAPA BPW (International Federation of Business and Professional Women)

Oltre gli obiettivi principali della mission della FIDAPA, come valorizzare ed incoraggiare le donne per un continuo impegno e partecipazione sociale, impegno a rimuovere ogni forma di discriminazione e favorire i rapporti amichevoli tra le persone di tutto il mondo, molto peso ha l’impegno ad essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari.

Ed è proprio in merito alla capacità artistica che le socie FIDAPA possono avere, ed accogliendo l’invito di un’altra sezione italiana, si sono messe in gioco organizzando la 1^ Biennale delle arti che si terrà dal 28 settembre al 5 ottobre presso il Circolo Aternino di Pescara.

La mostra viene, per quei giorni, ospitata all’interno dell’Evento ABRUZZESI DI IERI E DI OGGI, tra arte, musica e letteratura, organizzato dalla socia Vittorina Castellano ed i suoi Teatranti d’Abruzzo.

Hanno aderito alla manifestazione le socie Vittorina Castellano, Daniela Quieti, Vanda Sprecacenere, Rossana Garibaldi, Rossella Circeo, Fabiana Evangelista e Valentina Antonelli, che mostreranno le loro capacità artistiche attraverso l’esposizione di quadri, articoli di artigianato, opere di restauro di mobili e libri con romanzi e poesie.

Gemma Andreini Presidente della FIDAPA BPW sez. di Pescara, ha dichiarato:

"Le Associazioni al femminile sono delle fabbriche d idee e di progetti. devono operare sul territorio trasmettendo all’esterno quanto si riesce a produrre all’interno in termini di condivisione di obiettivi mettendo a servizio il proprio know-how per realizzare un progetto a beneficio della comunità. La biennale delle Arti Fidapa ha lo scopo appunto di unire le energie creative delle socie per realizzare un prodotto gradevole e culturalmente valido per la nostra città"

La manifestazione è stata presentata alla stampa, ieri 26 settembre, alla presenza dell’assessore Giovanni Di Iacovo.