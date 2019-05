Europa e tematiche ambientali, se ne parla nell'incontro di Italia Nostra

Giovedì 23 maggio , ore 18, presso la sede di Italia Nostra il nostro socio dott. Giovanni Damiani risponderà a questa domanda: “Cosa ha prodotto concretamente l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, sui temi dell'ambiente?".

A sessantadue anni dal trattato di Roma e alla vigilia delle elezioni europee più importanti nella storia dell'Unione, tracciamo un bilancio su che cosa ha significato il nostro essere in Europa per l'ambiente del nostro Paese.

Verranno discussi i princìpi ispiratori dell'Unione per la sostenibilità ecologica, economica e sociale, anche in relazione ai trattati internazionali sottoscritti in sede ONU, e degli obiettivi ambientali fissati in Direttive, Decisioni, Regolamenti, Accordi Volontari.