Nuovo Direttivo per la FIDAPA sezione Pescara

Presso la sede istituzionale della FIDAPA sezione di Pescara, Hotel Carlton di Pescara, il 24 giugno si sono tenute le elezioni per costituire il nuovo direttivo che guiderà la sezione bel biennio 2019/2021.

In rappresentanza del Distretto Sud Est, a cui appartiene la sezione Pescara, Anna Musacchio che ha seguito con competenza e spirito di sorellanza le votazioni.

A lasciare il biennio precedente Gemma Andreini, anche Presidente della CPO Regionale, che ha diretto in maniera egregia la sezione per due anni promuovendo molti incontri a favore delle donne e per discutere i problemi che esse devono affrontare nella famiglia sul lavoro.

Per il nuovo biennio sarà Alessandra Di Pietro, già Preside dell’Istituto Alberghiero di Pescara, a dirigere la sezione di Pescara.

Con lei la vice Presidente la giornalista Alessandra Portinari, la tesoriera Lucia Colarossi e la segretaria Maria Luisa Abate.

Il Consiglio sarà formato da: Paola Quattrini, Claudia Di Pasquale, Maria Paola Capuani, Roberta Degli Eredi, Alessandra Graziani e Tiziana Di Giampietro.

Come revisori dei conti: Tiziana Iozzi, Gisella Bianco e Maria Elena Degli Eredi.

Gemma Andreini, quale Past President, continuerà a seguire la vita della associazione per il nuovo biennio.

La FIDAPA sezione Pescara è l’associazione territoriale della FIDAPA BPW composta, in Italia da circa 11.000 Socie ed appartiene alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women)

La Federazione, sia a livello nazionale sia nella sezione di Pescara, ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

Il nuovo direttivo della sezione Pescara è composto da donne che operano sia nel proprio campo lavorativo sia nel sociale con professionalità ed onestà.