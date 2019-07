COLLECORVINO: 4° EDIZIONE PER “CORRID’AVIS”

Un appuntamento ormai consolidato quello che organizza la sezione di Collecorvino dell’AVIS, l’Associazione Italiana dei Donatori di Sangue giunto ormai al quarto anno.

Siamo parlando di CORRID’AVIS, una vera e propria “corrida” che prende ispirazione dalla omonima e famosa trasmissione televisiva.

Numerosi sono i dilettanti allo sbaraglio che, come da regolamento, si sono iscritti entro il 28 giugno, per dare dimostrazione delle loro doti musicali, canore, artistiche o in qualsiasi genere che metta in evidenza il proprio talento.

Una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza ma soprattutto un momento per ricordare l’operato dell’associazione e dei propri sostenitori sempre pronti e solidali nel donare il proprio sangue. Un bene prezioso ed importante che solo un gesto di solidarietà potrà far arrivare fino a chi soffre e ne ha bisogno.

I concorrenti saranno giudicati da una particolare giuria di esperti ed autorità ma soprattutto dovranno accettare il verdetto di un pubblico pronto a criticare o elogiare ogni performance con applausi, fischi e rumori vari all’accensione della luce verde del classico semaforo della Corrida

“Quella di quest’anno”, dicono gli organizzatori, “sarà un’edizione caratterizzata dall’originalità dei concorrenti e soprattutto dalla loro bravura. Siamo molto contenti dell’interesse crescente che manifestazione registra col passare del tempo, infatti mentre i primi anni partecipavano solo persone di Collecorvino quest’anno abbiamo ricevuto richieste di partecipazione da parte di concorrenti da varie parti d’Abruzzo”.

L’evento avrà anche una parte “social” di avvicinamento alla serata, caratterizzata da alcune dirette Facebook sulla pagina Avis Collecorvino, nella giornata di domenica 7 luglio, con curiosità, anteprime, aneddoti, interviste con gli organizzatori

La manifestazione avrà inizio alle ore 21, presso la piazzetta del donatore e l’accesso sarà gratuito.

NB: La redazione di Colline d’Oro seguirà la manifestazione con particolare interesse e con un successivo articolo nella giornata di domenica comunicherà in anteprima ed in esclusiva i nomi dei partecipanti ed il genere artistico che porteranno sul palco di Corrid’Avis.