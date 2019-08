2 Agosto la “Notte delle Biciclette”

Torna, venerdì 2 agosto, la tradizionale ciclo-passeggiata serale per le vie di Pescara organizzata da Pescarabici FIAB e da Avis Pescara.

La partenza sarà da piazza Salotto, dove gli organizzatori saranno a disposizione dei partecipanti dalle 20,30, per procedere alle iscrizioni. La partecipazione è aperta a grandi e piccini: ai non soci viene richiesto il contributo di € 3,00 per la sottoscrizione della polizza assicurativa, mentre per i soci Fiab sarà di € 1,00. A tutti i partecipanti “paganti” verrà rilasciato un ticket, col quale recarsi presso l’adiacente gazebo Avis dove ritirare gli omaggi e i gadgets messi a disposizione dagli organizzatori.

Si partirà intorno alle 21 seguendo un percorso che si snoderà sulle piste ciclabili e strade protette di Pescara: via R. Margherita, pista ciclabile via L. Muzii, via Castellammare (strada parco) , via Cadorna, Viale Kennedy, via Solferino, viale della Riviera, Lungomare Matteotti, via R. Paolucci; Lungofiume dei Poeti; Ponte Flaiano; Via Orazio, Via Tiburtina (rotonda), Via Conte di Ruvo; Via G. D’Annunzio, Viale Pindaro, viale della Pineta, Viale Luisa D’Annunzio, Lungomare Papa Giovanni XXIII, Ponte del mare, Largo Madonnina del porto, dove ci sarà l’arrivo della carovana, presumibilmente intorno alle 23.

L’evento ha una doppia finalità: mostrare quanto sia bello e sostenibile vivere la città in bicicletta anche di notte e contestualmente sensibilizzare sull’importanza di essere efficacemente illuminati quando ci si posta in orario notturno; promuovere la donazione del sangue. Donare il sangue, a maggior ragione d’estate, è un atto semplice e di grande responsabilità sociale. Per questo l’Avis inviterà tutti i partecipanti, donatori effettivi e potenziali, ad effettuare la donazione prima di partire per le vacanze.

L’evento non è competitivo e viene svolto nel rispetto delle regole del Codice della strada.

Il corteo sarà scortato dalla Polizia municipale, per garantire maggiore sicurezza alla comitiva e consentire di far partecipare bambini e minori (che comunque dovranno essere accompagnati).

È comunque sconsigliata la partecipazione ai minori di 7 anni.

L’organizzazione è sollevata da ogni responsabilità per i danni a partecipanti che non sottoscriveranno la quota assicurativa.

Caratteristiche tecniche del percorso

• Distanza totale: 12 km circa

• Difficoltà fisica: facile

Il percorso, tutto con fondo asfaltato, si sviluppa su piste ciclabili protette e tratti di strade aperte.

Il tragitto è adatto ad ogni tipo di bicicletta, meglio se equipaggiate con un rapporto a più velocità che aiuti ad affrontare i modesti dislivelli che si incontreranno.

Equipaggiamento

• qualsiasi bicicletta (city bike, bici da trekking, MTB, bici da corsa ecc.)

• pompa per il gonfiaggio delle ruote

• casco

• luce anteriore bianca

• luce posteriore rossa

• possibilmente giubbetto catarifrangente

L’organizzazione raccomanda di verificare prima della partenza che i copertoni siano in buone condizioni, di provvedere al gonfiaggio delle ruote e di verificare il funzionamento dei freni.

Iscrizione

TELEFONO e WHATSAPP 371 1906295

email a: promozione@pescarabici.org