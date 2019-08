In Cina con i Borghi più belli d’Abruzzo

Nella Sala del Consiglio provinciale Tinozzi della Provincia di Pescara, si è tenuto stamattina 23 agosto, l’incontro tra Antonio Di Marco, coordinatore regionale Abruzzo-Molise del Club de “I Borghi più belli d’Italia”, e la delegazione cinese di rappresentanti politici del municipio di Zhengzhou, che è una delle più importanti città della Cina centrale, centro politico, economico, tecnologico ed educativo e capitale della provincia di Henan, con oltre 8 milioni di abitanti.

La missione cinese sarà in visita due giorni per valutare investimenti sul territorio abruzzese e, ha detto Antonio Di Marco:

“questo breve soggiorno costituisce già una grande opportunità da cogliere per mostrare loro l’Abruzzo più vero e autentico attraverso i nostri Borghi più belli e il loro prezioso patrimonio storico, culturale e immobiliare”.

La delegazione cinese è venuta in Abruzzo grazie anche grazie alle relazioni intrattenute tra il coordinatore Antonio Di Marco e stakeholders locali esteri

Ad accogliere gli ospiti il coordinatore regionale del Club Antonio Di Marco, i consiglieri provinciali Gianni Chiacchia e Domenico Vespa e gli amministratori dei Comuni del club de “I borghi più belli d’Italia” Abruzzo-Molise, e la dott.ssa Hong Ji, rappresentante in Italia della provincia cinese di Henan.

La Missione Cinese era composta dai seguenti delegati:

Wang Guixin - Vicedirettore del comitato permanente del Congresso popolare di Zhengzhou

Zhang Hui - Vice Segretario Generale / Direttore dell'ufficio generale del comitato permanente del Congresso popolare municipale di Zhengzhou

Ma Guoli - Vicedirettore dell'ufficio della Commissione per gli Affari esteri del Comitato municipale di Zhengzhou

Li Xingfu - Direttore del Comitato permanente del Congresso popolare di Zhengzhou, filiale del distretto di Gaoxin

Li Changyi - Direttore del Comitato permanente del Congresso popolare di Zhengzhou, filiale del distretto di Zhongyuan

Yuan Weidong - Direttore dell'Ufficio dei servizi per l'industria emergente dell'Ufficio per i servizi per l'industria emergente della zona di sviluppo economico e tecnologico di Zhengzhou

Antonio Di Marco, intervistato, ha dichiarato:

“La visita e le relazioni che intratterremo con i massimi rappresentanti di questa importante realtà metropolitana della Cina è motivo di orgoglio e una preziosa occasione per i nostri borghi, per attivare una sinergia con le forze istituzionali, politiche, economiche ed imprenditoriali. I nostri piccoli e caratteristici borghi sono parte integrante del patrimonio storico e artistico italiano e grazie alla valenza storica del territorio, le risorse attrattive e la disponibilità della comunità locale potremo elaborare concretamente strategie di sviluppo, proposte progettuali e avviare investimenti che possano far tornare i borghi ad essere il centro dell’organizzazione delle attività e dell’economia, in una visione di sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale.”

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Pescara Zaffiri, il rappresentante cinese ha parlato del territorio da lui rappresentato elencandone i requisiti fisici ed economici.

ZHENGZHOU è una delle più importanti città della Cina centrale, centro politico, economico, tecnologico ed educativo e capitale della provincia di Henan, soggetto a un forte fenomeno di espansione urbana, veicolato da nuove politiche d’infrastrutturazione territoriale. La sua prefettura si estende su una superficie di 7.446,2 km² con oltre 8 milioni di abitanti. La città si trova a circa 700 km da Pechino e a 1000 da Shanghai, raggiungibili attraverso il sistema di ferrovie (treno ad altissima velocità) di cui Zhengzhou è un nodo importante nella regione.

La storia del luogo, la radicalità delle trasformazioni in atto, le prospettive che lo investono fanno di questo territorio un laboratorio ove è possibile osservare come stia progressivamente evolvendo il modo di “fare città” in Cina.

Fondata 3.600 anni fa, a fine XIX secolo, Zhengzhou presenta un’estensione che supera di poco i due chilometri quadrati. Un centro provinciale il cui destino cambia radicalmente a partire dal 1906, anno in cui il governo centrale decide di realizzare due fra le maggiori arterie ferroviarie del Paese: la linea Pechino-Hankou e la linea Lianyungang-Lanzhou.

La città viene scelta quale luogo d’interscambio fra queste due rotte. Una scelta che caratterizzerà fortemente la storia del luogo. Grazie a tale infrastruttura, negli anni successivi Zhengzhou cresce e acquisisce sempre maggiore importanza a livello nazionale. Nel 1922 il Governo riconosce la città come polo commerciale della regione. Vengono così redatti i primi piani di espansione urbana (1922-1946) e si smantella l’antica cinta muraria (1928). Nel 1947 Zhengzhou ha raddoppiato la sua estensione attraverso un’espansione che vede la città storica diventare sempre più marginale e il polo ferroviario acquisire sempre maggiore importanza.

Nel periodo successivo alla Rivoluzione, il primo piano quinquennale designa Zhengzhou quale uno dei sei principali poli di lavorazione del cotone della Cina. Al commercio si sostituisce l’industria, ma il perno della città rimane l’infrastruttura ferroviaria.

Nel 1957 Zhengzhou viene nominata capitale politica dell’Henan e, a seguito delle riforme economiche degli anni ’80, conosce una forte fase di espansione che subisce un’accelerazione a partire dai primi anni Duemila. In questo periodo la Municipalità promuove l’ambizioso progetto per la new Town di Zhengdong. Il fulcro rimane sempre la ferrovia: una nuova linea ad alta velocità che taglia la Cina promuovendo indirettamente la realizzazione di grandi manufatti nei pochi punti in cui collide con il suolo. Zhengdong è questo: un polo ferroviario che diventa occasione per la progettazione di un’area urbana di 150 kmq a est del nucleo cittadino esistente, con l’ambizione, a partire da qui, di ricoprire un ruolo di primaria importanza nello scacchiere cinese.