'Race for the Cure' e lotta ai tumori al seno, tre giorni di eventi a Pescara

Dal 20 al 22 settembre Pescara ospiterà, per la prima volta, la "Race for the Cure", la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. L'evento è organizzato dall'Associazione 'Susan G. Komen' Italia che utilizza i fondi raccolti per realizzare programmi di prevenzione a sostegno delle donne.

Attesi oltre cinquemila partecipanti nei tre giorni di sport, salute e solidarietà: nel Villaggio allestito in piazza della Rinascita consulti medici ed eventuali prestazioni specialistiche gratuite, laboratori di benessere, fitness e alimentazione, conferenze; domenica 22 tradizionale corsa di 5 km e passeggiata di 2 km nel centro cittadino. La 'Susan G. Komen' Italia, presieduta dal senologo Riccardo Masetti, dal 2000 a oggi ha investito più di 17 milioni di euro in oltre 850 nuovi progetti per la salute delle donne.

L'evento è stato presentato a Pescara nella sede del Consiglio regionale d'Abruzzo, presente lo stesso Masetti.