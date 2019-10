L’Aquila e Montesilvano gemellati a Palazzo Baldoni

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

6 ottobre l’Associazione Centro Sociale Anziani Torrione San Francesco de L’Aquila incontra il Coro Città di Montesilvano Madonna del Carmelo, a palazzo Baldoni in Montesilvano, per gemellare le due associazioni che condividono finalità ed obiettivi. Il primo incontro fu fatto a L’Aquila il 22 ottobre scorso.

Il coro Città di Montesilvano ha aperto la manifestazione con tre canzoni: una dedicata a L’aquila, una all’antico mestiere di marinaio e un’ultima dedicata alla splendida Regione Abruzzo con versi di Chiara Severini e musiche di Gianfranco Onesti.

L’associazione aquilana ha messo in scena una divertente recita sui vizi capitali.

Alla fine delle due esibizioni, il Sindaco Ottavio De Martinis, intervenuto alla manifestazione, si è congratulato con tutti sia i coristi sia i novelli attori e, in particolare, ha donato una targa ricordo agli aquilani ringraziandoli, per essere venuti nella città di Montesilvano, promettendo loro una sua visita per contraccambiare.