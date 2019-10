FIDAPA sezione Pescara nuovo biennio

La sera del 22 ottobre 2019 ha segnato l’inizio di un nuovo biennio per la sezione Pescara della FIDAPA BPW Italy.

Nuovo biennio che vede Alessandra Di Pietro con il ruolo di Presidente accompagnata da un direttivo e consiglio formato dalle socie: Alessandra Portinari, vicepresidente, Maria Luisa Abate segretaria, Lucia Colarossi tesoriera, Maria Paola Capuani cerimoniera; come Consigliere Roberta degli Eredi, Claudia Di Pasquale, Alessandra Graziani, Paola Quattrini, Tiziana Di Giampietro, con il ruolo di Revisori dei conti Gisella Bianco, Maria Elena Degli Eredi e Tiziana Iozzi.

l passaggio della campana dalla Past Presidente Gemma Andreini alla nuova Presidente Alessandra Di Pietro, è stata fatta in una serata, presso l’Hotel Carlton di Pescara, sede sociale, che ha visto la presenza di della Presidente Distrettuale Anna Maria Elvira Musacchio, del Sindaco Carlo Masci, dal Comandante Eduardo Gambardella, dall'Assessore Alfredo Cremonese.

Tante le socie presenti tra cui anche la Presidente FIDAPA di Avezzano Maria Faenza e delle Presidenti delle Associazioni femminili Daniela Puglisi per Soroptimist, Valentina Macciocca per Inner Weel e Antonella Dragani per AMMI.

Gemma Andreini, nel suo discorso, ha voluto percorrere i due anni della sua presidenza con una serie di slide che hanno ricordato tutto il lavoro svolto insieme alle socie.

Alessandra Di Pietro ha fatto un discorso sulla necessità di lavorare in collaborazione con tutti e soprattutto con le Istituzioni per portare avanti un progetto che deve vedere protagoniste le donne in tutti i ruoli della vita dalla famiglia alla scuola al lavoro.

La serata è terminata con un’ottima torta fatta dall’Istituto Alberghiero di Pescara e da dolci innovativi e tradizionali preparati dal Pasticciere Federico Anzellotti.