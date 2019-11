Il Pescara si mette in posa per il calendario del GAL

Una squadra speciale, quella del Gruppo Abruzzese Linfomi Ets-Odv di Pescara, che si è messa in posa su una “panchina”, allestita in piena corsia del reparto di Ematologia dell’Ospedale Civile di Pescara, per realizzare alcune foto da utilizzare in un calendario istituzionale dell’Associazione.

Vincenzo Fiorillo, Riccardo Maniero, Cristiano Del Grosso, Davide Vitturini e Andrea Cisco i fuori quota della formazione, che si sono messi ben volentieri a disposizione per realizzare questa lodevole iniziativa, insieme al responsabile del Centro di Diagnosi e Terapia dei Linfomi Dott. Francesco Angrilli e ai ragazzi del GAL coordinati dal Presidente Dott. Antonio Cetrano.

Il calendario sarà a disposizione sia all’interno dell’Ospedale Civile di Pescara sia nella sede GAL in Viale Nazionale Adriatica Nord. N 81 a Pescara e distribuito in vari incontri e iniziative realizzate dall’Associazione stessa. L’obiettivo principale resta quello di aiutare il reparto, il sogno è quello di acquistare un pulmino 9 posti a disposizione dei pazienti nel periodo di degenza.

#shooting foto Rocciolettiphoto