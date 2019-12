Festa degli Auguri di Natale

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ingresso di 11 nuove socie e auguri per un sereno Natale e un gioioso nuovo anno sono stati il leitmotiv della festa organizzata dalla FIDAPA Sezione Pescara presso Villa Maria di Francavilla.

La FIDAPA sezione Pescara è una delle 300 sezioni, distribuite su tutto il territorio nazionale, delle FIDAPA Italy, con circa 3000 socie, con lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nei campi campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

Le 11 nuove socie hanno presentato un curriculum professionale di tutto rispetto e, con il loro ingresso, hanno arricchito una già importante compagine associativa che promuove progetti ed idee sempre a favore delle donne, della famiglia e di tutta la società.

Il nuovo biennio, che si è aperto con il passaggio della campana, il 22 ottobre us, ha visto il passaggio del testimone direttamente da Gemma Andreini ad Alessandra Di Pietro, prevede una continuità operativa di eccellenza che vedrà la FIDAPA Sezione Pescara sempre presente e all’avanguardia in tutti i campi della vita sociale.

La festa degli auguri ha voluto essere un modo gioioso per accogliere le nuove socie e ha visto una folta partecipazioni, oltre che delle socie, di amici e conoscenti che apprezzano il lavoro e gli obiettivi della FIDAPA.

Presente la poetessa Mara Seccia, molto conosciuta per la sua arguzia e ironia nel commentare in versi dialettali veri spaccati di vita sociale nei quali riesce a far immergere gli ascoltatori quando li declama con la sua dolce voce.

Il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha voluto fare un saluto ed un augurio per le feste imminenti e soprattutto dichiarare la sua consapevolezza della diversità che la sezione Pescara della FIDAPA può fare nella qualità della vita sociale e professionale delle proprie socie e dell’intero territorio comunale.

Ad aprire la serata canti natalizi interpretati dalla soprano Angela Williams magistralmente accompagnata dalla fisarmonica suonata del Maestro Gianfranco Onesti.

Presenti come ospiti la Presidente della FIDAPA di Teramo Franca Giannelli, Daniela Puglisi Presidente Soroptimist e Valentina Colletta dell'Innerweel.