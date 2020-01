Garanzia Giovani al via i Tirocini presso la CNA di Pescara

L’APL CNA PESCARA sta raccogliendo le manifestazioni d’interesse delle imprese che vogliano attivare i tirocini extracurriculari all’interno del programma nazionale di GARANZIA GIOVANI.

In particolare ci si riferisce alle attivazioni dei tirocini a partire dalla data del 1 marzo 2020 e per i sei mesi successivi

Il vantaggio per le imprese che attivano tirocini all'interno del programma garanzia giovani, consiste nell'erogare un'indennità di tirocinio pari al 50% del dovuto al tirocinante (300 euro) rispetto a quanto stabilito dalle linee guida regionali (600 euro).

L’APL CNA PESCARA invita le imprese interessate ad avviare dei tirocini extracurricolari dal 1 marzo 2020 con giovani iscritti a Garanzia Giovani (età fino a 29 anni e 364 giorni) a manifestare il loro interesse scrivendo a apl@cnapescara per consentire di monitare in modo puntuale e personalizzato tutte le richieste e per consentire di far cogliere questa opportunità a tutti i soggetti che vorranno offrire tirocini ai ragazzi/e iscritti/e a Garanzia Giovani o ai ragazzi/e non ancora iscritti, ma con i requisiti soggettivi necessari per iscriversi. Per questi ultimi in particolare l’APL CNA PESCARA chiede alle imprese di procedere ancor più velocemente per i tempi necessari e tecnici relativi all'iscrizione dei nuovi beneficiari al programma.

SCADENZA PER INVIO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE: VENERDI' 07 febbraio 2019

Si precisa che la scadenza di cui sopra è subordinata al fatto che il futuro tirocinante sia già iscritto al programma nazionale "Garanzia Giovani"

In caso diverso si invitano le imprese a segnalare con sollecitudine il nominativo della persona da iscrivere al programma scrivendo a: apl@cnapescara

Sarà cura dell’APL CNA PESCARA, una volta ricevuta la manifestazione di interesse via mail, aggiornare sulla tempistica e tutto l'iter amministrativo da seguire per l'attivazione dei tirocini legati a questo vantaggio.

Il servizio erogato dall' APL Cna Pescara è a titolo completamente gratuito.

L'iter da seguire per poter attivare un tirocinio tramite Garanzia Giovani, prevede una richiesta di autorizzazione da trasmettere agli Organi competenti della Regione, il mese prima dell'attivazione del tirocinio. La Regione, verificati i requisiti da parte del tirocinante (iscrizione a garanzia giovani, mantenimento requisiti obbligatori e regolarità della mansione da svolgere all'interno dell'impresa), concede l'autorizzazione all'attivazione del tirocinio, che verrà avviato il mese successivo.

L'iscrizione del giovane a Garanzia Giovani, l'invio della richiesta di autorizzazione alla Regione, la preparazione della documentazione necessaria (Prog. Formativo, Convenzione e Calendario), il monitoraggio del tirocinio e la relazione finale, sono tutte attività a carico del Soggetto Promotore del tirocinio (APL CNA Pescara).

L'APL CNA Pescara può dare assistenza sia in caso l'azienda avesse già individuato il tirocinante sia in caso l'azienda volesse valutare profili per la mansione richiesta.

Per informazioni:

Massimo Renzetti Tel 3471749086

Emiliano Ciccone Tel. 3289274497