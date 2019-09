Vuoi entrare nella nostra squadra? Diventa Volontario!

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L'Associazione VAL PESCARA - Protezione Civile organizza il Corso base per Aspiranti Volontari di Protezione Civile che si terrà a partire dal 25 Settembre 2019 presso la propria sede in Pescara - Via Lago di Borgiano 5.

La formazione del volontariato oltre che un principio sancito dalle Leggi è uno strumento di crescita, valorizzazione ed incentivazione delle attività di volontariato, rappresenta un principio di prevenzione per l'educazione ad un corretto ed ordinato intervento del volontariato in caso di evento calamitoso.

Il corso avverrà con incontri serali nella giornata di mercoledi; è articolato in 10 lezioni e rivolto a tutte le persone che abbiano compiuto il 16° anno di età, le quali, vogliono avvicinarsi ed approfondire il mondo del Volontariato di Protezione Civile.

L'obiettivo del percorso è di fornire una serie di nozioni generali allo scopo di migliorare la conoscenza personale della Protezione Civile ed in particolare delle leggi che la governano, i rischi e le loro valutazioni tipiche del territorio, il ruolo operativo dei vari enti e delle componenti della Protezione Civile, la sicurezza del volontario, il comportamento individuale e di gruppo in caso di intervento.

La richiesta di iscrizione dovrà essere inviata entro e non oltre il 20 Settembre 2019 tramite mail: formazione.pcvalpescara@gmail.com - telefonando ai numeri 3473448918 - 3381833720 (Laura) - 3453955812 (Antonio).