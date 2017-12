Babbo Natale fra i nuovi nati di novembre. Tenerezza e Festa a Palazzo di città

E' stato Babbo Natale l'allegro protagonista della cerimonia del "Benvenuto ai nuovi nati di novembre", che si è tenuta stamani, in sala consiliare, a Palazzo di Città, su iniziativa dell'Assessorato alle Politiche Sociali. Con la lunga barba bianca e il tradizionale abito rosso, seduto su un trono decorato, ha accolto bebè e genitori facendosi immortalare in foto e selfie. Al suo fianco, l'assessore Antonella Allegrino che, come avviene ogni mese, ha salutato e rivolto un augurio alle neo mamme e ai neo papà, donando loro un facsimile di carta d'identità con il nome del bimbo e una valigetta contenente prodotti per l'infanzia, realizzata in collaborazione con il centro commerciale Auchan Aeroporto, che ha consentito anche l'arrivo di Babbo Natale in sala consiliare.

La cerimonia di oggi è stata anche l'occasione per ringraziare, attraverso la consegna di un attestato, i nuclei familiari, le coppie e le persone che hanno accolto un minore in affido o affiancato altre famiglie, aiutandole a superare una situazione temporanea di disagio. Un ringraziamento che l'assessore Allegrino ha rivolto anche ai rappresentanti della Fondazione Paideia e della Caritas Diocesana, che hanno sviluppato il progetto "Una famiglia per una famiglia" in collaborazione con il Comune, all'équipe Affido dei Servizi sociali, agli operatori dei consultori Cif e Ucipem, della Asl, della cooperativa Orizzonte e ai tutors, che si stanno adoperando per promuovere e realizzare queste forme di accoglienza.

"La disponibilità delle persone che scelgono l'affido e l'affiancamento familiare evita il ricorso alle comunità per i bambini e i ragazzi e consente di sostenere una famiglia che sta attraversando un momento di difficoltà - ha spiegato Antonella Allegrino - L'accoglienza deve essere il primo valore che caratterizza una comunità e queste famiglie la praticano quotidianamente. Parlarne in occasione del 'Benvenuto ai nuovi nati' ci permette di far conoscere a tante persone una forma meravigliosa di solidarietà e altruismo".

"Il mondo dice che caricarsi un problema sulle spalle non porta felicità - ha aggiunto Marco Bulferi, affidatario con la moglie Alessandra Centorami e rappresentante dell'associazione Famiglie per l'accoglienza- Invece, è esattamente il contrario perché aprire il cuore e la propria casa a un bambino che è in difficoltà è un'esperienza che rende felici". A proposito dell'affiancamento familiare, il vice direttore della Caritas Corrado De Dominicis ha aggiunto che "è un istituto nuovo ma anche antico, perché siamo tornati con gli strumenti di oggi, a fare buon vicinato, ad aiutare le famiglie che hanno bisogno di aiuto per portare i figli a scuola o per fare i compiti".

Alla manifestazione hanno partecipato anche il maestro Riccardo Perpich e gli alunni dell'Istituto Comprensivo 10, Edoardo Teodoro, Vittoria Martinelli, Beatrice Giannini e Marco Recinella, che hanno eseguito il brano Stille Nacht di Gruber.

I bebè accolti questa mattina in sala consiliare sono: