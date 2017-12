L'Abruzzo come modello per avvicinare l'Europa ai cittadini e alle imprese

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L'Abruzzo come modello per avvicinare Bruxelles ai cittadini e alle imprese italiani. Il sottosegretario alle politiche europee Sandro Gozi ha inviato una lettera al presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini – che l'ha girata a tutte le Regioni – e al presidente dell'Anci, Antonio De Caro, indicando quale esempio il progetto-pilota "Una regione completamente europea" sviluppato per l'Abruzzo.

"Grazie all'esperienza positiva maturata nei workshop promossi dal Dipartimento politiche europee in collaborazione con il quotidiano Il Centro – scrive Gozi – l'Abruzzo è diventato apripista e capofila di un progetto pilota nazionale teso ad accorciare le distanze tra l'Unione Europea e le regioni italiane".

Il progetto si è articolato in tre workshop e in una conferenza pubblica finale che hanno delineato una road map delle ulteriori azioni da intraprendere.

"L'approccio è stato molto operativo – prosegue il sottosegretario – e sono state prese in esame le criticità offrendo soluzioni concrete, indicando come e dove raccogliere risorse. Questa formula può diventare prassi e metodo da estendersi in maniera pratica comprensibile e utile alle comunità regionali con il coinvolgimento diretto della stampa e degli strumenti di comunicazione presenti nei territori con il supporto il confronto con le regioni lanci l'università le associazioni di categoria le imprese e le forze sindacali". "Sottopongo alla vostra attenzione – conclude Gozi – la possibilità di applicare e replicare questo modello, ad esempio a partire dal nord passando per il centro fino al sud d'Italia oppure proponendolo all'inizio alle regioni facenti capo alla Macroregione Adriatico ionica e alle Macroregioni alpine. Si potrebbe infine prevedere annualmente una conferenza nazionale sul tema 'Regione chiama Europa' creando una road map nazionale".