Call Me Baby, presentato il trailer del film girato a Montesilvano

«Abbiamo sposato questo progetto con convinzione, sicuri degli ottimi risvolti in termini di promozione turistica e culturale per la nostra città. I frutti sono già evidenti, dal momento che questa iniziativa ha già portato Montesilvano a Londra».

Lo ha detto l'assessore alla Cultura, Ottavio De Martinis, questa mattina nel corso della conferenza stampa di "Call me Baby", il film che verrà interamente girato a Montesilvano per approdare in tutte le sale cinematografiche. Il film, incentrato sul disagio giovanile, è realizzato dalla società cinematografica "Lo Studio" in co-produzione con la Epm Produzioni. A presentare il teaser, proiettato lo scorso 7 dicembre, a Londra al Bond Street Awards, Dario Angelucci, regista e Francesco Rizzi, sceneggiatore, il maestro Roberto Porpurini, autore della colonna sonora, Carlo Corlianò, produttore.

«Fondamentale - aggiunge De Martinis - è stato l'apporto dell'associazione AlberghiaMo che ha dato un contributo significativo alla realizzazione di questo progetto».

«Quando ad aprile ci fu prospettata questa iniziativa - ricorda il consigliere Adriano Tocco e vicepresidente di AlberghiaMo - la accogliemmo senza esitazioni. Crediamo che questo film possa essere un'ottima opportunità per portare visibilità a Montesilvano in Italia e all'estero. Siamo pronti a collaborare in tutto ciò che possa agevolare la realizzazione di questo film. Crediamo molto nella creazione di sinergie tra privati e pubblico, volte a promuovere il territorio in ogni modo possibile». «Call me Baby è un'opportunità - aggiunge Daniela Renisi, presidente di AlberghiaMo - per vedere la nostra città in maniera differente, e per veicolare il nome di Montesilvano attraverso una forma d'arte importante come il cinema».

«Questo film - afferma la presidente della Commissione Politiche Giovanili, Angelita Palumbo – deve essere anche uno spunto di riflessione per i giovani, che sono spesso travolti da situazioni di disagio».

«Il nostro obiettivo - ha illustrato Francesco Rizzi, sceneggiatore - è quello di raccontare una storia che può accadere ovunque. La città di Montesilvano ci ha dato una grande opportunità di portare avanti il nostro progetto, attraverso cui vogliamo mettere in luce argomenti talvolta trascurati».

«Questa città - aggiunge il regista Dario Angelucci - ha una grande capacità camaleontica, offre un ampio ventaglio di location che ci permettono di spiegare bene i contenuti di questo film che è un noir, ma che vuole trasmettere un messaggio di cambiamento e di speranza».

Le attrici protagoniste del film saranno Giulia Giusti di 22 anni e Claudia Zerulo di 19, entrambe di Francavilla al Mare, che interpreteranno Sara e Susi, due ragazze diverse per estrazione sociale e per carattere ma che si troveranno invischiate in giri sbagliati. Molti altri gli attori abruzzesi che fanno parte del cast, da Tiziana Di Tonno a Claudio Collevecchio a Viviana Bazzani. Tra le location individuate, l'hotel Le Nazioni, l'istituto comprensivo I. Silone, e poi ancora bar e ville della città.