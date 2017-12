In 300 al Cenone degli homeless da Pescara e Chieti

I senza fissa dimora della stazione Pescara, alle ore 19 dell'ultimo giorno dell'anno, riceveranno una visita inaspettata. I volontari della Capanna di Betlemme di Chieti verranno insieme a giovani da tutta la provincia per invitare specialmente chi non può permettersi di pagare: li accompagneranno a Chieti al cenone di fine 2017.



Alle 19.45 l'appuntamento sarà nella Chiesa di Santa Maria della Civitella a Chieti per la Santa Messa, per proseguire poi con i festeggiamenti alle 21 nel vicino ex chiostro delle suore Osoline, invia G.Ravizza 107 a Chieti. Circa 300 posti sono già prenotati per fare festa insieme agli emarginati dalla società.



La Capanna di Betlemme è uno stile di accoglienza per i senza fissa dimora ideato da Don Oreste Benzi, in cui persone comuni condividono 24 ore al giorno la vita con i più poveri. L'esperienza è stata avviata a Chieti dalla Comunità Papa Giovanni XXIII nel 2015.



«Festeggeremo con persone e famiglie del territorio che non possono permettersi una cena ed una festa; ci saranno due piste da ballo, con musica da discoteca e con cover di cantautori. Una sala per giochi da tavolo permetterà di socializzare a chi non ama ballare», spiega Luca Fortunato,che vive nella Capanna di Betlemme insieme ai suoi 60 accolti. E aggiunge: «Festeggeremo insieme: l'indifferenza verso chi è povero e solo uccide la dignità della persona, mentre l'amicizia e la condivisione restituiscono loro la vita».



Il primo giorno del 2018, alla sera, i festeggiamenti proseguiranno nella stazione di Pescara con i giovani che porteranno pizza, bevande e chitarre.