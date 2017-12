Pescara festeggia alla grande con Capossela ma attenzione ai venditori abusivi

"Ottimo risultato quello ottenuto dall'amministrazione comunale che, per la notte di Capodanno, è riuscita a portare a Pescara un artista del calibro di Vinicio Capossela, consentendo alla città di chiudere il 2017 e di brindare all'arrivo del nuovo anno con un evento in grande stile. Come ogni anno, e forse di più, si ripresenterà, però, il problema dell'abusivismo che crea non pochi danni all'economia cittadina. L'auspicio è che si riesca ad arginare il fenomeno".

Lo affermano il presidente di Confartigianato Pescara, Giancarlo Di Blasio, e quello della categoria Commercio dell'associazione, Massimiliano Pisani.

"La città - aggiungono - ha fatto un enorme investimento per aiutare l'economia locale in questa fase di crisi durissima e questo evento deve rappresentare un'occasione per cercare di rimpinguare le casse vuote dei commercianti pescaresi. Data la portata dell'evento, il rischio è che, più degli altri anni, la città si riempia di una miriade di venditori ambulanti senza alcuna autorizzazione che proporranno i più svariati prodotti alimentari, non solo generando un danno per l'economia cittadina, ma anche mettendo a rischio la salute dei consumatori".