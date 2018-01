Incroci pericolosi, a Pescara presto i lavori di su via Ferrari e strada Prati

Prosegue l'opera di infrastrutturazione degli incroci più pericolosi della città. Dopo la messa in sicurezza degli incroci tra via di Vestea e via Don Brandano, via Musone e via Tirino e via dei Peligni-via dei Marsi il 2018 sarà la volta di due nuovi incroci, quello di via Ferrari con via Aremogna e quello tra Strada comunale Prati e via Catani.

"L'obiettivo è quello della messa in sicurezza, per i differenti livelli di utenza (pedoni, ciclisti e automobilisti), della rete infrastrutturale stradale esistente e il miglioramento della dotazione infrastrutturale - Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli - I 100.000 euro saranno destinati dal Pianto triennale 2017 saranno diretti a due incroci cittadini. L'incrocio tra via Ferrari e via Aremogna è stato preso in considerazione proprio per l'utenza pedonale e scolastica. In particolare verrà realizzato un attraversamento a "pellicano", che consiste nella realizzazione di un'isola per il passaggio pedonale in sicurezza. E' un passaggio particolarmente utilizzato da tutta l'utenza che si reca alla stazione Centrale di Pescara e soprattutto dagli studenti che provenienti dalla stazione si recano all'Istituto Acerbo e Di Marzio.

Verrà prevista una protezione dell'attraversamento su Via Ferrari con isola spartitraffico "pelican crossing" in cui l'isola centrale è dotata di transenne convogliatrici e attraversamenti sfalsati. Inoltre è prevista la creazione di un percorso ciclabile a doppio senso su Via Aremogna.

Il secondo incrocio che verrà preso in considerazione è quello tra Strada Comunale Prati e via Catani. Qui si opererà un allargamento della rampa di entrata-uscita su Via Catani e la realizzazione di una banchina pedonale. L'idea è quella di creare un camminamento pedonale per chi vuole venire verso il centro città, ma anche di allargare la rampa di accesso in modo da permettere a chi proviene da via Valle Fuzzina e via Selva degli Abeti e a chi abita nella parte bassa di via Catani di accedere in Strada Prati senza giri incredibili, al fine di diminuire il transito delle auto su via Colle Innamorati.

L'infrastrutturazione degli incroci cittadini proseguirà inoltre nel 2018 con la realizzazione della rotatoria dinanzi al nuovo Pronto Soccorso in via Fonte Romana. Stiamo cercando di intervenire in maniera sistemica sui crocevia a più alto rischio per i pedoni e per l'utenza debole. L'obiettivo è quello di lasciare la città con incroci sicuri e con un minor tasso di sinistri stradali".