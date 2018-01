La Befana viene con la Croce Rossa

Saranno tre, quest'anno, gli appuntamenti che la Croce Rossa di Pescara si appresta a vivere per portare giochi, allegria e tante sorprese, innanzitutto ai bimbi, ma anche ai quelli più grandi.

Inizieremo domani, 4 gennaio, con la tradizionale tombolata presso la casa circondariale della città. A dicembre, era toccato ai detenuti comuni, questa volta, sarà l'occasione per far trascorrere una mattinata diversa ai collaboratori di giustizia il cui ruolo, spesso lo si dimentica, dice il Presidente Nieddu, "è di cruciale importanza per la magistratura nel contrasto alla criminalità organizzata".

La giornata, poi, proseguirà presso la ludoteca Divertilandia di Piazza Vittoria Colonna a Pescara dove, tantissimi bimbi, accompagnati dai loro famigliari, trascorreranno un pomeriggio in allegria con giochi, pizze, patatine. Anche questo, sarà un momento importante per il nostro Comitato perché la festa sarà dedicata ai bimbi figli dei nostri assistiti. L'evento, curato dall'area Socio Assistenziale, è diventato, ormai un appuntamento importante.

Il Presidente della CRI, Avv. Fabio Nieddu, sottolinea ancora un volta, come tra l'altro già fatto in occasione della puntata di "Buongiorno Regione" andata in onda su Rai 3 il 27 dicembre, in occasione della campagna "VOLONTARI D'ITALIA" promossa della TGR, di come, purtroppo, "sia aumentato il numero degli assistiti nel corso del 2017 e di come, a livello sociale, il problema sta diventando tanto pressante. Momenti come questi – aggiunge Nieddu - servono soprattutto per ridurre il più possibile il disagio che possono vivere gli assisti quando non hanno la possibilità di far sorridere i propri bimbi"

Venerdì 5 gennaio, infine, vivremo un altro grande momento dove, nel salotto buono della città, Piazza della Rinascita, a partire dalle ore 16:00, saremo presenti con i nostri stand e con numerosi appuntamenti aperti a tutti.

Alle 16.30 ed alle 18.00 sono previste le manovre di disostruzione pediatrica, a cura dei nostri istruttori, per la popolazione.

Alle 18.30 una befana in costume farà il suo ingresso nella piazza con modalità "particolari ed inusuali" e distribuirà caramelle ai bambini presenti.

E per tutto il pomeriggio proporremmo attività di facepainting, con volontari in possesso delle relative qualifiche e con i dottor-clown.

I Giovani del nostro Comitato, inoltre, proporranno una bellissima attività per i più piccoli chiamata "ambulanza dei peluches".

Tanti sono i motivi per essere presenti ma uno vale più di tutti, divertirsi all'insegna della solidarietà.