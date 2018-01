Sabato 6 gennaio Attiva effettuerà la raccolta porta a porta straordinaria

Attiva S.p.A. comunica agli utenti interessati che, in via straordinaria, SABATO 06 GENNAIO 2018 sarà effettuato il ritiro porta a porta delle tipologie di rifiuti di seguito indicate nelle zone in cui è previstoda calendario di raccolta :

ORGANICO (zone n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23)

(zone n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23) CRTA E CARTONE (zone n° 13, 15)

(zone n° 13, 15) VETRO (zone n° 2, 23)

(zone n° 2, 23) SECCO RESIDUO (zone n° 1, 2, 3, 4, 21, 24, 25, 26, 27, Riviera Sud)

Si rammenta altresì agli utenti delle zone 14e 16 che il ritiro del METALLO previsto da calendario per sabato 06 gennaio 2018 sarà posticipato, come di consueto, al primo giorno di raccolta utile, ovvero lunedì 08 gennaio 2018 .

N.B. Nel caso in cui non sia nota la zona di raccolta cui appartiene la propria abitazione, è possibile determinarla seguendo uno dei metodi sotto indicati:

consultare la PAGINA DEDICATA (http://attiva-spa.it/pages/24/la-citta-divisa-in-zone/);

verificare l'indicazione presente sul calendario cartaceo consegnato unitamente ai mastelli e al restante materiale informativo;

contattare Attiva S.p.A. ad uno dei recapiti presenti nella pagina CONTATTI (http://attiva-spa.it/contatti.php).

Con l'occasione sirinnovanogli auguri di un felice anno nuovo a tutta la cittadinanza.