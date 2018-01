Sabato alle 11 La Befana che viene dal mare arriva al Marina di Pescara

Si prepara la 18esima edizione della Befana che viene dal Mare, che si terrà sabato 6 gennaio alle 11 al Porto Turistico Marina di Pescara a cura della Società Italiana Salvamento, con il patrocinio del Comune di Pescara. Stamane la presentazione da parte di Riccardo Padovano, presidente della Commissione Consiliare Turismo, Cristian Di Santo, a capo dell'Associazione Italiano Salvamento di Pescara, Luca Di Tecco, presidente del Porto Turistico Marina di Pescara.

"La Befana che viene dal mare è una vera e propria istituzione per la nostra città – così il consigliere Riccardo Padovano – Si svolge ufficialmente da 18 anni, almeno 15 dei quali nella struttura del Marina di Pescara, faremo in modo che diventi un appuntamento istituzionalizzato, con un'intesa con la Società Italiana Salvamento che ne tuteli la storia e l'importanza. Pescara è una città di mare e la storica befana che una volta era interpretata da Eriberto, deve avere un futuro lungo grazie all'interesse delle nuove generazioni di balneari".

"Sarà una festa per i bambini, ma anche uno spettacolo per i grandi – così Cristian Di Santo della Società Italiana Salvamento - Siamo onorati di questa resistenza negli anni e vogliamo che questa manifestazione diventi tradizione. Per questo si è creata una bella sinergia con il Porto Turistico Marina di Pescara e con l'Amministrazione comunale, in modo da avviare un cammino in questo senso. Ci saranno i regali che saranno consegnati alle 11 in punto dalla Befana che approderà al Marina dal Mare a bordo di un peschereccio. Sarà un momento anche spettacolare grazie alla presenza di oltre 20 cavalli dell'associazione I cavallotti di Manoppello che arricchiranno la scenografia. Vogliamo ringraziare tutti i nostri ragazzi dell'associazione Salvamento, oltre 120, che come ogni anno con la loro presenza veglieranno che la festa si svolga in piena tranquillità, il Marina e anche il centro commerciale Pescara Nord che ha messo a disposizione i doni".

"La Befana che arriva dal mare è un appuntamento lieto per il Marina di Pescara – così il presidente della struttura Luca Di Tecco – si tratta di una festa che ci vede partecipi da più di un decennio e che ripetiamo con grande entusiasmo, tanto da inserirla negli appuntamenti natalizi della struttura. L'invito è a venire tutti, in caso di maltempo ci sposteremo nei padiglioni espositivi del Marina".