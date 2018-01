La Befana del M5S all'insegna della condivisione e del riuso per grandi e piccini

Una Festa della Befana all'insegna della condivisione e del riuso per grandi e piccini, è questa l'idea del M5S che scende nelle piazze abruzzesi con l'evento Giocattoli In Movimento, il fortunato e consolidato format che da anni ormai vede la grande partecipazione di bambini di tutte le età. Il 5, 6, e 7 gennaio, all'interno dei gazebo allestiti nelle varie piazze abruzzesi, ogni bimbo potrà portare due o più giocattoli che non usa più e potrà scambiarli con i giochi donati da altri bambini. Oltre ai giochi sarà possibile scambiare libri per grandi e piccini. L'importanza del riuso e il distaccamento dall'oggetto materiale sono al centro di questo progetto volto a far capire ai bimbi che ciò che per loro è diventato inutile e noioso può rendere felice un altro bimbo e viceversa. Tutti gli oggetti donati dovranno essere in un buono stato di conservazione. Alla fine della giornata i giochi e i libri che rimarranno sugli scaffali saranno donati ai reparti di pediatria degli ospedali o a case famiglia per rendere la festa della Befana un momento di gioia per tutti.

Ecco il dettaglio delle Piazze abruzzesi in cui trovare i gazebo di Giocattoli in Movimento

5 GENNAIO

BELLANTE VIA NAZIONALE (BELLANTE STAZIONE) DALLE ORE 10 ALLE ORE 12,30

6 GENNAIO

TERAMO PIAZZA MARTIRI DALLE ORE 10 ALLE ORE 17

CHIETI CORSO MARRUCINO DALLE ORE 10 ALLE ORE 13

PESCARA CORSO UMBERTO DALLE ORE 10 ALLE ORE 20

MONTESILVANO PIAZZA SAN FRANCESCO DALLE ORE 10 ALLE ORE 13

FRANCAVILLA AL MARE PIAZZA ADRIATICO (ROTONDA ASTEROPE) DALLE ORE 10 ALLE ORE 13

VASTO PIAZZA LV PUDENTE DALLE ORE 10 ALLE ORE 20

ATESSA PIAZZA ABRUZZO CONTRADA (PIAZZA MERCATO DOMENICALE) DALLE 9 ALLE 12

SPOLTORE PIAZZA BELVEDERE VIA DIETRO LE MURA DALLE 14 ALLE 19

PINETO LARGO SANTA AGNESE DALLE ORE 10 ALLE ORE 17

7 GENNAIO