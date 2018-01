Istituto Spaventa di Città Sant'Angelo: soluzione vicina per l’avvio dei lavori

Qualche giorno fa il Presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco ha effettuato un sopralluogo nell’edificio che ospita l’Istituto Bertrando Spaventa di Città S. Angelo, una scuola che ha origini antiche e che ha fatto la storia della tradizione culturale della provincia. Il Presidente, accompagnato dal responsabile dell’ Edilizia scolastica, Luciano Mancini, è stato accolto dalla dirigente Danila De Angelis, dal consigliere provinciale Franco Galli e dal docente Leonardo Calvarese.

La Provincia di Pescara ha da poco inserito nel proprio bilancio, in entrata, la somma che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione con sede a Teramo ci ha attribuito per il miglioramento sismico dell'istituto superiore Spaventa di Città S. Angelo. Con la delibera di Consiglio provinciale del 29 settembre, infatti, è stata approvata la variazione in esercizio provvisorio al Bilancio 2017 - n.8 per interventi finalizzati al miglioramento sismico ITC " G. Marconi" di Penne ed Istituto Superiore " B. Spaventa" di Città Sant'Angelo. A Penne, edificio della succursale, sono stati attribuiti 611.000,00 euro, e all’istituto angolano la cifra di 1.227.000,00 euro: una somma considerevole, con cui finalmente si potranno avviare i lavori di adeguamento statico dell’edificio storico, di cui un'intera ala è stata interdetta all'uso scolastico, costringendo alcune classi ad essere trasferite nella vicina scuola media.

L’incontro di ieri è servito a fare il punto sui tempi e l’iter da seguire da questo momento in poi. Acquisita la somma, la Provincia procederà al progetto esecutivo e alla gara per l’individuazione della ditta. I lavori, presumibilmente, verranno effettuati a fine scolastico, in modo da non creare problemi all’attività didattica.