La Notte del Birillo e il Presepe Vivente di Villa Carmine chiudono le manifestazioni natalizie di Montesilvano

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si chiude il cartellone eventi organizzato dal Comune di Montesilvano per il Natale 2017. Domani, sabato 6 gennaio, dalle 18 si terrà la messa in scena del Presepe Vivente del gruppo scout Agesci Montesilvano 2.

«Il maltempo - ricorda l'assessore alle manifestazioni Ottavio De Martinis - aveva costretto al rinvio del Presepe Vivente, giunto quest'anno alla sua quarta edizione. Domani pomeriggio potremmo assistere all'evento, in piazza Guy Moll, vicino la chiesa Beata Vergine Maria del Monte Carmelo».

Il presepe sarà realizzato da ragazzi dagli 8 ai 17 anni con la collaborazione dei loro genitori. Verrà rappresentata la Natività in modo particolare: con un tocco scout e con un'atmosfera di gioia e condivisione nell'attesa del Santo Natale.

E sempre domani nella zona delle case popolari di via Rimini, si terrà la Notte del Birillo, il festival organizzato dall'associazione Enfants Terribles per la nona edizione. Clow, artisti di strada, funamboli animeranno con le loro spettacolari esibizioni la zona delle case popolari e l'area della Chiesa San Raffaele Arcangelo. La manifestazione inizierà dalla mattina, a mezzogiorno, con l'arrivo della Befana, per proseguire fino al pomeriggio con gli artisti di strada.