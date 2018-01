La Befana della Misericordia nel reparto Pediatria dell'Ospedale di Pescara

“E’ arrivata dalle scale dell’Ospedale civile di Pescara e, dopo aver bussato alla porta del Reparto di Pediatria, ha sorpreso i piccoli ricoverati che, all’ingresso si sono ritrovati dinanzi direttamente la mitica vecchina con un sacco pieno zeppo di dolci e giocattoli. E’ la Befana promossa dalla Misericordia di Pescara in collaborazione con il Centro Arca di Spoltore, un evento che abbiamo voluto ripetere per portare gioia in un giorno di festa ai piccoli pazienti che oggi stanno superando un momento di difficoltà ma che, seppur costretti tra le mura dell’ospedale, hanno apprezzato la festa, per la quale ringraziamo anche la Direzione generale della Asl, con il dottor Armando Mancini, i medici, gli infermieri e tutto il personale che hanno consentito l’evento”.

Lo ha detto il Governatore della Misericordia di Pescara Berardino Fiorilli che ha coordinato l’iniziativa con la squadra dei volontari, in piena sinergia con il dottor Palombo, del centro Arca di Spoltore e Stefano Salerno, che ha accompagnato la vecchina con la scopa affiancata dai personaggi supereroi tra cui Frozen e l’Uomo Ragno.

“Il periodo delle festività – ha ricordato il Governatore Fiorilli – è sicuramente quello più difficile per i più piccoli che pure sono costretti, seppur per un malanno passeggero, a subire un periodo di ricovero. Si pensa ai giochi lasciati a casa, ai fratellini, all’albero di Natale, e allora è tanto più importante in questi giorni stare loro accanto per cercare di riempire di gioia i momenti di tristezza. Per questa ragione per il secondo anno consecutivo la Misericordia di Pescara ha deciso in partnership con il Centro Arca di celebrare la festa dell’Epifania con un vero blitz tra i reparti che accolgono i bambini, portando un momento di serenità e di sorpresa”. Alle 11.30 in punto i volontari della Misericordia, armati di sacchi pieni di doni e dolci, accompagnati dai superoi, hanno fatto capolino tra i reparti di Chirurgia Pediatrica, al secondo piano dell’Ospedale civile, portando i propri omaggi e offrendosi per le classiche foto ricordo, quindi nella Pediatria Medica, al terzo piano, accolti dai bambini presenti nelle camerate, tra i sorrisi di medici e personale sanitario, bambini riuniti all’ingresso della Sala giochi dove hanno incontrato la Befana, la vecchina tanto amata, armata della sua classica scopa di faggina. Poi, uno a uno, la Befana ha consegnato a tutti i piccoli pazienti la propria calza di dolci e il meritato gioco, con l’augurio di una veloce guarigione e di un pronto ritorno nella propria casa. “La sorpresa negli occhi dei bambini per la visita inaspettata – ha ancora commentato il Governatore Fiorilli -, le espressioni di stupore autentico e soprattutto i sorrisi a ogni dono sono stati la soddisfazione più grande di queste festività. Per un po’ siamo tutti tornati bambini, ci siamo immedesimati nei cuori di quei piccoli che non riuscivano a credere ai propri occhi quando hanno visto la Befana entrare nei reparti e che hanno avuto modo di distrarsi dalla propria malattia, si sono anche dimenticati di essere in ospedale e hanno partecipato a quella che è la festa per antonomasia dell’infanzia, perché la guarigione di ogni bambino passa anche attraverso la serenità. E per questa splendida opportunità la Misericordia di Pescara ringrazia la Direzione Generale della Asl, e il dottor Palombo dell’Arca con cui si conferma una straordinaria collaborazione”.