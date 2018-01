Presto impianti da basket e campi da beach in 5 parchi di Montesilvano

Rendere i parchi pubblici sempre più fruibili. Avvicinare i ragazzi a diverse discipline sportive, fornendo loro le attrezzature adeguate. Questi gli obiettivi del progetto dell'Amministrazione Maragno che con apposita delibera di Giunta ha stabilito di collocare impianti di basket ed aree da gioco attrezzate per il Beach Volley in 5 aree pubbliche.

«Abbiamo voluto - spiega l'assessore ai parchi pubblici Ernesto De Vincentiis - potenziare l'offerta di questi 5 spazi pubblici, dotandoli di strutture sportive. Si tratta del Parco Giovanni Falcone, Parco Giovanni Paolo II, Parco delle Favole, Parco Baden Powell e Piazza Osvaldo Galli. Siamo convinti del grande valore che le aree verdi ricoprono per una comunità, come luoghi accentratori, spazi dove poter socializzare e sentirsi parte di una comunità. Dotare queste aree di strutture sportive, significa fornire un'alternativa ai ragazzi, dandogli la possibilità di praticare queste discipline sportive, dove il gioco di squadra diventa anche un modo di far parte di un gruppo e di lavorare insieme per un unico obiettivo».