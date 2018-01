Il Liceo Da Vinci riceve 100mila euro dalla Regione per la sede di piazza Grue

Questa mattina sono stati inaugurati i locali ristrutturati dell'ex circoscrizione in piazza Grue che dall'inizio dell'anno scolastico ospitano la sede distaccata di Portanuova del liceo scientifico "L. Da Vinci" a Pescara.

Ancora una volta la Regione Abruzzo ha contribuito concretamente all'esecuzione dei lavori finanziando con centomila euro – stanziati con delibera n. 165 del 6 aprile 2017 – gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza, recuperando risorse da economie dai fondi PAR-FSC.

Il caso era nato dopo il passaggio della sede di Portanuova del liceo scientifico da via Brandano al liceo classico D'Annunzio, con il quale si erano registrati problemi di convivenza. La scorsa primavera era stato individuato come idoneo l'edificio che ospitava l'ex circoscrizione in piazza Grue, ma occorreva eseguire alcuni lavori di adeguamento. La Regione Abruzzo – in pieno spirito di solidarietà istituzionale – ha stanziato centomila euro, e il relativo protocollo d'intesa è stato firmato il 12 giugno. Oggi l'inaugurazione dei locali ristrutturati, nei quali fanno lezione circa 200 studenti.