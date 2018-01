Un minuto di silenzio per Daniele Becci durante il Consiglio comunale di Pescara

Il Consiglio Comunale si è aperto con un minuto di silenzio dedicato alla memoria del Presidente della Camera di Commercio Pescara-Chieti Daniele Becci, improvvisamente scomparso due giorni fa. Alla fine è seguito un lungo applauso di commiato da parte dell'intera Assise cittadina.

"Un gesto doveroso per rendere onore ad un protagonista della vita e dell'economia cittadina e non solo cittadina – così il presidente del Consiglio Comunale Francesco Pagnanelli – Becci ha saputo incarnare l'impegno per il territorio e portarlo avanti in tutti i consessi in cui è stato per favorirne la crescita e l'evoluzione. Con lui se ne va anche un amico, una persona che nel corso della sua vita professionale ha saputo essere riferimento per tantissimi, a prescindere dal ruolo, una guida capace e appassionata, dalla grande carica umana che sicuramente ci mancherà".