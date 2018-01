I risultati ottenuti dal M5S di Pescara nella seduta di approvazione del bilancio di previsione

La previsione di stanziamenti per gli strumenti e le azioni a favore delle persone con disabilità proposte dal M5s nel corso degli ultimi anni: somme adeguate, finalmente, alla predisposizione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e per la traduzione LIS dei Consigli comunali per la comunità delle persone con disabilità uditiva.

La realizzazione repentina e duratura di quanto richiesto più di un anno fa in merito alle azioni sulla sicurezza scolastica: l'ultimazione delle verifiche di vulnerabilità sismica, la programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria relativi all'adeguamento sismico e l'istituzione di un "Tavolo sulla sicurezza scolastica" delle scuole cittadine, come strumento di partecipazione, informazione, condivisione e monitoraggio tra rappresentanti dell'amministrazione comunale, i Dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori, che si riunisca a cadenza mensile, per aggiornare le parti coinvolte sull'andamento delle fasi di verifica delle vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici, sullo stato dei finanziamenti, della progettazione e sull'avanzamento dei lavori di adeguamento del patrimonio edilizio scolastico.

Nuovi fondi dedicati alle azioni di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto alle ludopatie, nuova piaga sociale dei nostri tempi. Lo stanziamento di somme per un'azione mirata alla stesura di un piano per le piantumazioni orientato ad organizzare concretamente un programma con cui prevedere nuove alberature stradali in zone cittadine in cui oggi sono presenti solo asfalto e lamiere di auto parcheggiate: un esempio per tutti la Statale Adriatica nord, del tutto priva di alberature. Un piano volto a garantire un aumento del patrimonio arboreo comunale, un miglioramento della qualità dell'aria grazie all'importante azione anti-inquinamento delle piante ed il miglioramento del decoro urbano e delle ombreggiature, specie durante la stagione estiva.

La previsione di somme orientate all'attuazione delle azioni di partecipazione diretta della cittadinanza, volute fortemente dal M5s, come il bilancio partecipativo, l'istituzione del "Question Time del Cittadino", l'installazione di ecocompattatori, l'ampliamento delle misure di trasparenza e monitoraggio dell'attività amministrativa, delle azioni anticorruzione.

Queste le priorità presentate dalle consigliere comunali del M5S Erika Alessandrini ed Enrica Sabatini, approvate dal Consiglio Comunale di Pescara ed inserite nel Bilancio di Previsione e nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020, temi che segnano la differenza tra i portavoce pentastellati ed i rappresentanti delle altre forze politiche parte dell'amministrazione.