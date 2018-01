Cibo e Natura

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Intera giornata, ieri 13 gennaio, al Pala Dean Martin di Montesilvano, per parlare dell’alimentazione naturale nel ricordo del medico montesilvanese, dott. Nicola Salvatorelli, scomparso lo scorso agosto.

Il dott. Salvatorelli era sempre in prima linea per parlare di alimentazione e dell’importanza che essa ha per la vita delle persone.

Molti i convenuti: medici, docenti, cuochi e specialisti del saper mangiare per essere in salute.

Giusta alimentazione che, con una visione olistica, guarda al paziente tenendo conto di tutto ciò che interviene nell’alimentazione, dai prodotti naturali e industriali, alla biochimica, alle intolleranze alimentari ad una corretta digestione.

Il primo intervento è stato del Sindaco del Comune di Montesilvano Francesco Maragno, che, portando i saluti della sua città, ha voluto ricordare il dott. Salvatorelli parlando di lui come: “Medico di grande umanità, pioniere della promozione della qualità della vita da ricercare nella corretta alimentazione”.

Il Convegno è stato organizzato dalla moglie di Salvatorelli, la dottoressa Anna De Antoni, con il patrocinio del Comune di Montesilvano.

Molta l’affluenza di pubblico che ha ascoltato con vero interesse le relazioni ponendo anche molte domande.

Il Convegno è durato tutta la giornata con un intervallo pranzo presso il Ristorante Ninì con uno specifico menu in tono con le attenzioni alla salute come narrato dai relatori.

I medici che si sono susseguiti nelle relazioni, oltre alla dott.ssa Anna De Antoni, che ha parlato di Acidosi Metabolica, dieta alcalina e disbiosi, sono stati i dottori: Eugenio Iorio, su Stress ossidativo ed infiammazione; Carlo Maggio su Obesità osteosarcopenica e valutazione nutrizionale; Leonardo Marzio su Intolleranze alimentari al grano e glutine; Rossella Forcucci, Svezzare come?, Stefano Fabis, L’approccio Antiacido per la prevenzione e cura delle patologie alimentari, Ettore Cianchetti, Gli additivi e i Conservanti negli alimenti, Alessandro Marsili, La dieta chetogenica nell’obesità, Pietropaolo Marsili, il mangiare come Simposio.

Il prof. Berrino, influenzato, non ha fatto mancare il suo intervento in diretta telefonica, ribadendo che una corretta alimentazione, nutrita di amore e consapevolezza, è la chiave di volta di una vita in salute.

Il convegno è stato moderato dal dott. Leonardo Marzio

L'esibizione del Coro Folkloristico Città di Montesilvano - Madonna del Carmelo ha concluso la mattinata con canzoni della tradizione abruzzese, diretto dal maestro Gianfranco Onesti egregiamente accompagnato dai musicisti Filippo Piselli e Gianni Scanella.