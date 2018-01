Mercoledì sarà aperta la bretella di collegamento fra via Ravasco e via Veneto a Pescara

È stata sottoscritta e pubblicata l'ordinanza che disciplinerà la nuova viabilità nella bretella di collegamento tra via Ravasco e via Veneto e mercoledì 17 potrebbe essere il giorno dell'apertura al traffico veicolare.

"Abbiamo predisposto un anello tra via Ravasco e via Veneto, istituendo sulla bretella di nuova realizzazione, parallela alla Strada Parco, un senso unico con verso sud-nord e un nuovo senso unico in direzione mare monti su via Vittorio Veneto, che ci consente di mantenere su questa arteria la sosta su entrambi i sensi di marcia – illustra il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli - Via Eugenia Ravasco invece resterà a doppio senso di marcia perché la conformità ampia della strada lo consente e anche per non far gravare su via Vittorio Veneto le auto dei residenti di via Ravasco, che uscendo dai garage sono agevolate a percorrere via Ravasco stessa per tornare su viale Bovio. Questa nuova viabilità è una sperimentazione che vogliamo testare per alcune settimane prima di renderla definitiva.

Se lunedì e martedì saranno belle giornate che consentiranno l'opposizione degli ultimi ritocchi della segnaletica a terra, già mercoledì potremmo inaugurare la bretella di collegamento che è molto attesa da tutta la zona".