Bonifica discariche. Mazzocca: "Lavoro incessante per uscire dalla procedura d’infrazione"

Il Sottosegretario Mario Mazzocca promotore dell’incontro con il Gen. Vadalà, Commissario straordinario per le bonifiche delle discariche.

«Come preannunciato al termine della riunione tenutasi il 6 Dicembre 2017 a Roma presso il Comando Carabinieri "Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare" con il Generale Giuseppe Vadalà nella sua qualità di Commissario straordinario per le bonifiche delle discariche, nella mattinata di venerdì 12 gennaio scorso, presso gli uffici di Pescara (Servizio Gestione Rifiuti) della Regione Abruzzo, si è tenuto un ulteriore incontro per fare il punto della situazione in relazione agli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche insistenti sul territorio regionale ancora interessate dalla procedura europea di infrazione».

Ne dà notizia il Sottosegretario della Giunta Regionale con delega ad Ambiente ed Ecologia Mario Mazzocca, promotore dell’incontro a cui hanno partecipato il menzionato Commissario Governativo Gen. Vadalà unitamente al Magg. Papotto, il Dirigente regionale Domenico Orlando ed il Direttore Generale dell'Arta Abruzzo Francesco Chiavaroli, che ricorda come «la procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per il mancato rispetto della Direttiva in tema di discariche abusive, nell’aprile 2007 portò alla condanna nei confronti dell’Italia (e dunque dell’Abruzzo per 25 discariche) da parte della Corte di Giustizia Europea, successivamente sfociata nella sentenza della Commissione di Giustizia UE del 2 dicembre 2014. Su n. 25 discariche abusive iniziali da bonificare, n. 12 furono escluse dall’infrazione UE prima del Commissariamento da parte del Ministero (avverso cui la Regione si espresse con parere negativo), mentre in ulteriori n.12 discariche i lavori sono di fatto conclusi e si attendono le analisi per effettuare il contraddittorio con Arta ai fini della definitiva esclusione».

«L’incontro - continua il Sottosegretario - ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei sudddetti enti poiché si è ritenuto, di comune accordo ed al fine di contrarre al massimo i tempi, che l’interlocuzione in un unico tavolo dei vertici della struttura commissariale (gestione risorse), della Regione Abruzzo (gestione delle procedure) ed Arta (analisi, controlli post-operam e monitoraggi), potesse accelerare la conclusione delle attività di messa in sicurezza delle discariche, mettendosi a disposizione dei rappresentanti e dei tecnici degli enti locali, in un’ottica di consulenza tecnico-amministrativa nonché di sollecitazione per la conclusione delle attività già programmate».

Scopo dell’incontro, che fa seguito ad altri due, è quello di programmare e organizzare dettagliatamente le attività amministrative e tecniche necessarie per la conclusione dei procedimenti e consentire quindi alla Regione di adottare gli atti per l’esclusione dei Comuni ancora interessati dalla procedura d'infrazione europea. In particolare, sono state esaminate nel dettaglio le situazione di alcuni dei Comuni interessati che in qualche modo hanno procedimenti amministrativi e tecnici non ancora ultimati; per quanto attiene i Comuni di Palena, Ortona dei Marsi e Taranta Peligna si è in attesa delle decisioni dell’Unione Europea sull’esclusione dalla procedura di infrazione, a seguito delle determinazioni della Regione Abruzzo. Per i Comuni di Bellante, Celenza sul Trigno, Penne, S. Valentino e Vasto Località Lota, che hanno già ultimato le attività programmate di messa in sicurezza, la Regione a breve invierà apposita richiesta all’Arta che effettuerà le analisi e i controlli finali, allo scopo di permettere agli uffici regionali di procedere con proprie determinazioni da inviare all’Unione Europea per l’uscita dalla procedura di infrazione di queste discariche. In ultimo si è esaminato la stato dell’arte relativo delle discariche di Casalbordino e Pizzoli e per entrambi si deciso di convocare i rappresentanti dei due enti per un incontro fissato il giorno 16 gennaio presso gli uffici del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, al quale parteciperanno ovviamente, oltre ai rappresentanti regionali, anche quelli della struttura commissariale e quelli di Arta Abruzzo; scopo dell’incontro, come tra l’altro si legge nella nota già inviata dal Servizio Gestione Rifiuti, è quello di"esaminare congiuntamente le attività da porre in essere" finalizzate agli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente.