Agevolazioni Tari a Montesilvano, le domande entro il 31 gennaio

Ancora 15 giorni di tempo per presentare la richiesta per ottenere le agevolazioni nel pagamento del tributo TARI.

Entro il 31 gennaio i contribuenti che rientrano in 9 categorie, possono presentare la domanda, corredata dichiarazione ISEE, utilizzando i moduli ritirabili presso gli Uffici Tributi.

«In sede di approvazione delle tariffe TARI in Consiglio Comunale sono state introdotte le agevolazioni per l'annualità 2017 - spiega l'assessore al Bilancio Deborah Comardi -. Queste verranno assegnate sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto del valore ISEE. La dichiarazione presentata per le annualità precedenti ha effetto anche per il 2017, qualora non ci siano state modifiche. Le categorie di agevolazioni sono nove, tra esenzioni totali per le persone con disabilità e quelle assistite in maniera permanente dal Comune e di esenzioni parziali».