Il Liceo D’Ascanio ospita uno studente del M.I.T. di Cambridge

In questi giorni, il Liceo Scientifico Corradino D’Ascanio di Montesilvano ospita uno studente speciale: si tratta di Drew Beller, un ragazzo statunitense di 21 anni che si sta specializzando nell’ambito della robotica al “Massachusetts Institute of Technology” di Cambridge.

La visita di Drew al Liceo D’Ascanio rientra nel progetto ministeriale “Global Teaching Labs”, nato dal Protocollo d’Intesa tra il MIUR e il M.I.T., teso alla cooperazione educativa per l’apprendimento e l’insegnamento di discipline scientifiche. Tale Protocollo, in quanto finalizzato alla realizzazione di iniziative di cooperazione volte al miglioramento dell’insegnamento e dell’apprendimento di discipline dell’area scientifica, prevede il coinvolgimento delle scuole in interventi di informazione e formazione dei docenti e di sperimentazione didattico-pedagogica.

Il MIUR ha selezionato 21 licei scientifici italiani con opzione “Scienze Applicate” per l’attivazione, nel mese di gennaio 2018, di una nuova edizione del programma “Global Teaching Labs”, che prevede l’accoglienza di altrettanti studenti universitari statunitensi, selezionati dal M.I.T., per svolgere un periodo di tre settimane di tirocinio in Italia.

Il Liceo Scientifico Corradino D’Ascanio è uno degli istituti italiani selezionati. La prof.ssa Carmelita Cipollone è docente tutor di riferimento e, grazie al supporto organizzativo delle due collaboratrici della Dirigente Scolastica prof.ssa Di Prinzio e prof.ssa Barcaroli, e alla collaborazione delle prof.sse Crescenzi, Di Bartolomeo, Lupinetti, Morelli, Tini, Vignale, lo studente M.I.T. sta realizzando 19 ore settimanali di lezioni in lingua inglese, di cui 16 in Informatica e Fisica nelle classi 4D, 4F, 5C e 5D e 3 in Robotica per studenti del Liceo interessati ad approfondire tale disciplina.

Drew è attualmente ospitato nella famiglia di Rita Barlaam, rappresentante dei genitori e Presidente del Consiglio d’Istituto.