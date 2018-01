Rigopiano, dopo un anno l'inchiesta è ancora ferma

Ancora non è stata istituita la commissione d'Inchiesta sull'emergenza neve che ha coinvolto anche l'Hotel Rigopiano lo scorso gennaio. Il M5S torna a chiedere chiarezza attraverso le parole del consigliere regionale Domenico Pettinari e dei consiglieri comunali di Penne, Luca Falconetti, Paola Maria Duttilio e Maurizio Fidanza.

"Siamo ancora in attesa di capire se e quali responsabilità ci sono per questa tragedia che ha colpito l'Abruzzo" commenta Pettinari "abbiamo richiesto già lo scorso anno l'istituzione di una commissione d'Inchiesta ma ad oggi da Regione Abruzzo ancora nulla".

"Questa tragedia" aggiunge Luca Falconetti "ha colpito al cuore la popolazione vestina. Il nostro ricordo va alle vittime ed anche ai loro famigliari. Conoscevamo personalmente molte delle persone rimaste sepolte sotto quella maledetta valanga. Ad un anno da quel 18 gennaio siamo ancora scossi ed il dolore che ha provocato è una ferita aperta che non si potrà mai rimarginare. Chiediamo che sia fatta giustizia" continuano i consiglieri 5 stelle "pretendiamo che, qualora ci fossero dei responsabili a tutti livelli, vengano fuori e paghino per la loro condotta. Abbiamo fiducia nella magistratura e confidiamo nel lavoro che svolge. Anche la politica, però, deve fare il suo percorso, pertanto ci uniamo al consigliere regionale Domenico Pettinari nella richiesta dell'istituzione della commissione d'Inchiesta. Ad un anno dalla tragedia è assurdo che ancora nulla si muova in direzione della trasparenza e della verità".