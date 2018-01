Sei pronto ad affrontare eventuali calamità? La Protezione Civile ti aiuta con il convegno 'Sei pronto?'

Aumenta il rischio di calamità e con esso la necessità di prevenirlo. Terremoti, alluvioni, siccità si verificano sempre più di frequente con impatti devastanti sull'ambiente, sulla popolazione e sull'intero Paese. Le forti nevicate del gennaio scorso, gli incendi boschivi della stagione estiva, le piogge torrenziali, hanno messo in primo piano gli interventi della Protezione Civile che è stata chiamata ad operare tempestivamente per pianificare le attività e affrontare le emergenze incontrando spesso non poche difficoltà. Ma per ovviare a tali inconvenienti, è necessaria la cooperazione di tutte le forze politiche e non. Un' attenta ed efficace pianificazione delle attività aiuta ad affrontare l'emergenza e in alcuni casi a prevenirla.

Anche i cittadini ricoprono un ruolo importante, sono i diretti interessati e i destinatari delle politiche di sicurezza.

Ed è per questo che l'Associazione VAL PESCARA - Protezione Civile ha organizzato, per il giorno 20 Gennaio p.v. un Convegno il cui slogan è “ SEI PRONTO?”- Buone Pratiche di Protezione Civile che si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara dalle 08.30 alle 13.30 al fine di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni politiche.

Interessante è anche il connubio Disabilità e Protezione Civile, argomento molto a cuore alla nostra associazione che da anni porta avanti dei progetti per l’inserimento delle persone diversamente abili all’interno della Protezione Civile, si parlerà dei comportamenti da adottare in emergenza.

La difesa del proprio luogo di origine, il rispetto dell'ambiente e di chi lo abita, coinvolgendo le istituzioni, cittadini, rappresenta il fulcro degli interventi preventivi per la salvaguardia del territorio dalle calamità che passano attraverso una cultura di Protezione Civile.

L'incontro aperto al pubblico rappresenta un momento di scambio di informazioni, apprendimento, aggiornamento di esperienze e case history.

Molti saranno i professionisti e i responsabili del settore che, durante il convegno, parleranno degli aspetti relativi alle buone pratiche di Protezione Civile.