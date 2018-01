Lotta agli incendi boschivi. Mazzocca all'opera con le associazioni 

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Sottosegretario Mazzocca ha incontrato, nel pomeriggio di ieri, i rappresentanti delle associazioni firmatarie della “Carta per la lotta agli incendi boschivi” passando in rassegna gli elementi fondamentali relativi alla varie fasi contemplate nelle sei pagine del documento: prevenzione, gestione dell’emergenza, restauro e manutenzione.

Così Mazzocca nel corso della riunione di ieri alle associazioni presenti: “La mia idea è quella di trasporre la Carta in uno specifica proposta da portare all'esame della Giunta Regionale. Il mio impegno sarà finalizzato a coinvolgere tutti i soggetti competenti, sia dal punto di vista politico che tecnico-amministrativo e scientifico, a coordinare questa attività perchè diventi un segno indelebile, una linea direttiva da poter lasciare in dotazione a chi dovrà effettivamente operare scendendo di dettaglio, creando le condizioni concrete affinchè ciò possa avvenire. Per cui, nell'immediato, invierò preliminarmente la Carta al tavolo tecnico istituito dal Presidente D'Alfonso proprio sul tema della manutenzione delle aree percorse dal fuoco e che si dovrebbe riunire a L'Aquila la prossima settimana chiedendo al contempo di svolgere un'audizione ad hoc con le associazioni”.