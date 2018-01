Anziane segregate in casa per anni negli appartamenti ATER per mancanza di ascensore

Lo afferma Domenico Pettinari, da sempre in prima linea sulla battaglia per ridare dignità agli inquilini delle case popolari che è stato chiamato dalla signora Gelsomina di 89 anni e da Carmina di 78, che vivono ormai chiuse nel loro appartamento Ater da anni a causa della mancanza dell'ascensore.

"Un'altra storia terribile" continua Pettinari "che si consuma nelle case di edilizia pubblica di proprietà della Regione e che sembra però non interessare a nessuno. Il palazzo in cui vivono queste donne al 4 piano è fatiscente, con numerosi infiltrazioni d'acqua nell'androne delle scale. Il cortile condominiale è pieno di buche che rendono difficoltoso sia il passaggio di auto che di persone. I canali di scolo, realizzati non più di un anno fa, sono già deteriorati poiché probabilmente eseguiti con lavori sommari. Insomma un vero e proprio inferno. E' inaccettabile" incalza Pettinari "che si debba assistere a queste situazioni in una città come Pescara. La Regione Abruzzo continua a non stanziare fondi necessari per la reale risoluzione della problematica. Il Presidente ha sempre strizzato l'occhio alle grandi opere, molte inutili o non prioritarie, e delle periferie si ricorda solo in campagna elettorale con stanziamenti inutili per cifre che non risolveranno mai il problema realmente".