Emergenza rifiuti a Roma. Vertice in Abruzzo su aiuti alla Capitale

Si è tenuta oggi a Pescara la riunione convocata per l’approfondimento delle questioni inerenti l’accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio per operazioni interregionali di gestione dei rifiuti urbani in riferimento al trattamento dei rifiuti di Roma Capitale.

All’incontro hanno preso parte, oltre al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Mario Mazzocca, i rappresentanti della Regione Lazio, il dirigente e i funzionari del Servizio gestione Rifiuti e del Servizio politiche Energetiche e qualità dell’aria, rappresentanti di AMA, DECO, COGESA, dell’ARTA Abruzzo e del Comune di Chieti.

Nell’incontro sono state affrontate le seguenti tematiche:

- Sostenibilità e congruità dell’intervento con le disposizioni contenute nel nuovo PRGR;

- Piano del trasporto per verificare la sostenibilità dello stesso;

- Tempistica e verifica delle quantità di rifiuti da trattare

In merito al piano del trasporto, che disciplina tale attività in modo da salvaguardare la qualità dell’aria ed il rispetto della viabilità locale, i Comuni interessati potranno richiedere all’ARTA puntuali interventi di monitoraggio qualora ne rilevino la necessità e pervenire a nuove intese per modificare gli itinerari dei mezzi di trasporto utilizzati.

Il Sottosegretario Regionale Mazzocca ha ribadito la volontà della Regione Abruzzo di rispondere positivamente alla richiesta avanzata dalla Regione Lazio: “Vogliamo dare il nostro contributo a tutela dell’immagine della nostra Capitale, seguendo i criteri della “collaborazione” e della “sussidiarietà” tra enti pubblici, ai fini della salvaguardia ambientale e sicurezza delle comunità interessate. Il tutto in un quadro di compatibilità ambientale e di sostenibilità del sistema impiantistico regionale. Concetti che costituiscono un “punto cardine” delle nostre strategie ambientali e che hanno anche ispirato la redazione ed approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti”. “Inoltre – ha proseguito Mazzocca - la Regione Abruzzo, già dal 2014, ha sottoscritto un apposito accordo con la Regione Lazio per autorizzare il trattamento, presso il polo tecnologico di ACIAM Spa nel Comune di Aielli (AQ), per un totale massimo di 40.150 ton/anno di rifiuti urbani indifferenziati. L’accordo è stato rinnovato recentemente per tutto il 2018 con DGR n. 736 del 07.12.2017.”

I contenuti della nuova proposta di accordo sui rifiuti di Roma Capitale prevedono il trattamento di rifiuti urbani anche presso gli impianti di DECO Spa (impianto di recupero/CSS di Chieti) e COGESA Spa (Impianto di trattamento meccanico biologico di Sulmona), che hanno risposto positivamente alla manifestazione di interesse; i numeri per i predetti impianti parlano di un quantitativo massimo di 30.000 tonn/a (100 t/g max per 90 gg lavorativi), per l’impianto DECO e per un massimo di 9.000 tonn/a (100 t/g max per 90 gg lavorativi) per l’impianto del COGESA. Complessivamente, quindi, 39.000 tonn/a. Il criterio seguito, anche in questo caso, è stato quello della sostenibilità del sistema impiantistico regionale e della compatibilità ambientale dei conferimenti.

Pertanto, una volta effettuate definitivamente tutte le verifiche (alle quali verranno dedicate le prossime due settimane) e previa approvazione del nuovo accordo interregionale, la quantità dei rifiuti complessivamente avviabile a trattamento nel 2018 dal Lazio/Roma Capitale in Abruzzo viene evidenziata nel prospetto seguente:

DITTA AUTORIZZAZIONE IMPIANTO POTENZIALITÀ AUTORIZZATA QUANTITA’ MAX RIFIUTI CONFERIBILI t/a QUANTITA’ MAX RIFIUTI CONFERIBILI t/g PERIODO gg ACIAM Spa A.I.A. n. 14/10 del 31.12.2010e s.m.i. 58.500 t/a 40.150 180 t/g 365 DECO Spa A.I.A. n. 145/46 del 22.10.2009e s.m.i. 270.000 t/a 30.000 100 t/g 90* COGESA Spa A.I.A. n. 9/11 del 9.12.2011 e s.m.i. 47.736 t/a 9.000 100 t/g 90*