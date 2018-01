L'asilo Lo Scoiattolo di Montesilvano sarà adeguato sismicamente a fine gennaio

L'annuncio arriva dall'assessore all'edilizia scolastica Maria Rosaria Parlione.

Le opere riguardano un intervento strutturale, la realizzazione di intonaco deumidificante, la demolizione e il rifacimento della pavimentazione, la tinteggiatura interna ed esterna, l'impermeabilizzazione e la coibentazione, il rifacimento della copertura, e gli impianti elettrico e meccanico. L'intervento verrà realizzato grazie al contributo concesso dalla Regione Abruzzo, nell'ambito dei "Fondi FSC Risorse Premiali per obiettivi di prima infanzia – Interventi di messa in sicurezza degli immobili di proprietà sedi di Asili Nido e Micro Nidi pubblici funzionanti".

«Questi lavori - spiega l'assessore - permetteranno di adeguare simicamente il plesso scolastico di Via Chiarini ai sensi della normativa del 2008. Gli interventi che avranno una durata di 120 giorni, consentiranno nel prossimo anno scolastico a tutti i bambini di rientrare in una scuola sicura, accogliente, energeticamente efficientata. Tutto questo contribuirà significativamente al miglioramento della qualità delle attività svolte all'interno dell'asilo, dove i piccolissimi utenti cominciano a relazionarsi con il mondo esterno, al di fuori del contesto familiare. Le opere che riguardano l'asilo di via Chiarini, che ha una capienza di 75 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, arricchiscono ulteriormente l'articolato progetto che stiamo conducendo per rammodernare completamente il patrimonio scolastico della città e offrire ai bambini luoghi confortevoli e soprattutto sicuri. L'adeguamento sismico dell'asilo nido di via Chiarini segue infatti i lavori di miglioramento sismico nella scuola dell'infanzia De Zelis, il completamento della scuola di via Adda, i lavori conclusi nella scuola don Bruno Cicconetti, l'avvio delle procedure per la realizzazione di una nuova scuola in via Sospiri e l'approvazione di un progetto di miglioramento sismico della scuola Fonte d'Olmo dell'Istituto Comprensivo Rodari».