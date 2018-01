Vita indipendente, entro il 31 gennaio le domande per il contributo 2018

Sostenere il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità favorendo, quindi, l'autodeterminazione ed il controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro attraverso l'assistenza personale autogestita, ovvero con l'assunzione di uno o più assistenti personali. Questa la principale finalità del progetto di Vita indipendente che anche quest'anno supporta, attraverso un contributo economico, le persone affette da grave disabilità.

«Ogni anno la Regione Abruzzo - spiega l'assessore alle Politiche per la Disabilità, Ottavio De Martinis – mette a disposizione un contributo che fa da un minimo di 12 mila euro ad un massimo di 18 mila euro, per garantire il diritto alla vita indipendente. Per accedere al fondo, i cittadini di Montesilvano, in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono presentare la domanda entro il 31 gennaio».

I destinatari del progetto sono le persone con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/1992, aventi capacità di autodeterminarsi, di età compresa fra 18 ed i 67 anni e con ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro.

Le domande, redatte su apposito modello regionale, dovranno pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il giorno 31 gennaio alle 12. La consegna delle domande potrà essere effettuata direttamente "brevi manu" all'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano – Ufficio servizio sociale anziani/disabili dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:45 ad eccezione del giovedì, in cui la consegna potrà essere eseguita dalle 15:30 alle 17:30. La domanda potrà essere anche spedita a mezzo servizio postale tramite raccomandata a/r o inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo: Comune di Montesilvano – Ufficio Servizi Sociali – Piazza Diaz n.1 – 65015 Montesilvano PEC: protocollo@comunemontesilvano@ legalmail.it.

Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione ISEE relativa ai redditi percepiti nell'anno 2017. Nel caso di presentazione del relativo DSU il certificato ISEE dovrà essere presentato entro e non oltre il giorno 9 febbraio 2018.