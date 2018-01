Martedì partono nuove potature a Pescara. Ecco tutte le strade interessate

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Partiranno martedì, salvo maltempo, i lavori di potatura sul territorio cittadino. Dalla prossima settimana all'ottimo lavoro già svolto dalle squadre interne del verde si sommeranno i lavori affidati alla ditta Pentagono Service per un importo di 126.000 euro di cui 102.000 per lavori di potatura.

Si va avanti con la manutenzione ordinaria sulle nostre alberature. Un lavoro indispensabile per preservare il patrimonio arboreo di Pescara e garantire la sicurezza, la staticità delle alberature e anche per rendere più efficienti i coni luminosi della pubblica illuminazione, su strade particolarmente trafficate.

Questi sono i lavori previsti, che la ditta organizzerà entro il tempo utile, cioè fino al 15 marzo, tempo agronomico stabilito da regolamento comunale per alcune potature, mentre le altre verranno rinviate al 15 novembre, tempo in cui si riapre la finestra per potare. Vogliamo rispettare i tempi dettati dal regolamento.

Ecco alcuni dei lavori che verranno eseguiti: