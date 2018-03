Stasera riaprirà Corso Vittorio Emanuele. Mercoledì via al doppio senso di circolazione

"Corso Vittorio riaprirà dalle 21 di stasera, come annunciato. La mobilità sarà a senso unico, considerato che per la riapertura a doppio senso decisa dall'Amministrazione bisognerà attendere mercoledì, perché sia posizionata la necessaria cartellonistica. Per mercoledì mattina sarà infatti cambiata la segnaletica verticale mentre i segnali di preavviso dell'isola pedonale cambieranno entro sabato.

Da stasera riprenderanno anche le corse degli autobus di Tua sull'arteria. E' stato necessario temporeggiare perché lo strato esterno delle zone interessate dai lavori Aca compiuti la settimana scorsa fosse completamente asciutto, cosa resa difficile nei giorni scorsi dall'umidità e le piogge".

Voglio ringraziare Aca che ha lavorato duramente e, in particolare, Gabriele Picciano che è stato il tramite tra l'Amministrazione e l'Aca. Un'intesa perfetta. Ringrazio Aca per aver lavorato anche in condizioni meteo proibitive e perché nello stesso tempo si è messo mano a due perdite (una sola era preventivata) e alla fogna di via Roma. Un lavoro molto utile alla città in termini di servizi ma anche di contenimento di perdita di acqua potabile su cui siamo attivi da sempre".