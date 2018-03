Fosso Mazzocco, Cozzi: "Ispezioni per verificare eventuali allacci abusivi"

Verificare la presenza di eventuali allacci abusivi all'interno di Fosso Mazzocco. Questo l'obiettivo di un sopralluogo tecnico eseguito questa mattina dal Comune e dall'Aca. Con l'ausilio di una video camera, tecnici professionisti hanno effettuato una video ispezione all'interno del Fosso, cominciando dalla zona a ridosso della Nazionale Adriatica e proseguendo via via fino al mare.

«Accedendo da ogni singolo tombino - specifica l'assessore ai Lavori Pubblici, Valter Cozzi - è stata eseguita una perlustrazione. Sono state riscontrate alcune anomalie che dovranno essere sottoposte a successive verifiche. Anche questa attività si pone in linea con le azioni messe in atto per individuare le soluzioni all'annosa problematica degli allagamenti e per preservare la qualità delle acque del nostro mare che sono eccellenti ormai da 7 anni consecutivi. Anche nel punto di prelievo alla foce del Fosso Mazzocco, secondo i rilievi dell'ARTA, sono sempre stati riscontrati valori eccellenti che certificano acque perfettamente balneabili. L'obiettivo è quello di mettere in campo tutti i necessari interventi per tutelare quei residenti che in occasione di abbondanti precipitazioni subiscono gli allagamenti. Abbiamo affidato gli interventi di adeguamento idraulico lungo via Piemonte, via Maremma, via Emilia e le sue traverse a tre differenti ditte che ben presto si metteranno al lavoro. Quella zona era stata oggetto – ricorda ancora Cozzi - di approfondimenti e ispezioni che sono stati propedeutici alla predisposizione dei lavori che, siamo certi, miglioreranno significativamente la problematica».