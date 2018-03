5 aprile 2018 "Il rumore della vittoria"

il giovedì… DOCUDÌ cinema documentario al museo Colonna sino al 10 maggio 2018

Giovedì 5 aprile 2018, ore 18.00

Il rumore della vittoria di Ilaria Galbusera, Antonino Guzzardi

Alla proiezione interverranno Claudio Boccacci, atleta sordo che è uno dei protagonisti del documentario, Federica Bruni, abruzzese, componente la Nazionale volley sorde di pallavolo - recente vincitrice della medaglia argento alle deaflympics 2017 - e con lei il padre, Rocco Bruni, nuovo allenatore nazionale under 21 volley sordi.

Al termine, dibattito con la partecipazione di Massimiliano Di Liborio, Psicologo dello Sport

Sarà garantito il servizio di interpretazione italiano-lingua dei segni italiana (LIS)

Il rumore della vittoria: sei azzurri raccontano la loro sordità

Il rumore della vittoria è un documentario che nasce da un’idea di Ilaria Galbusera e Antonino Guzzardi, due giovani ragazzi sordi appassionati di sport e arti visive.

Un viaggio attraverso l’Italia, durato più di due anni, seguendo il percorso umano e sportivo di sei giovani atleti sordi che indossano la maglia azzurra.



Alice, Anna, Claudio, Loris, Mauro e Pasquale raccontano le loro vite spesso segnate da pregiudizi e stereotipi legati alla loro disabilità e di come si ritrovano ad essere invisibili in una società che viaggia di corsa e non presta loro la giusta attenzione. I ragazzi davanti alla cinepresa raccontano di come lo sport ha permesso loro di superare queste barriere e degli enormi sacrifici fatti per arrivare a indossare la maglia azzurra, l’ambizione più grande per ogni atleta italiano, accomunati dal desiderio di rivalsa contro la convinzione comune che non ce l’avrebbero mai potuta fare.

Il film è stato realizzato con la partecipazione di Augustea S.P.A. / Pio Istituto dei Sordi

con la collaborazione di G.S. ENS Varese ASD e con il patrocinio della F.S.S.I. - Federazione Sport Sordi Italia

INFO, sinossi, schede, trailer alla pagina http://www.webacma.it/docudi-2017 e sulla pagina Facebook http://www.facebook.com/AssociazioneACMA

Evento su Fb https://www.facebook.com/events/180237115938727/

La proiezione è inserita nella rassegna “il giovedì… DOCUDÌ cinema documentario al museo Colonna”

28 dicembre 2017 - 10 maggio 2018 presso il Museo d’arte moderna Colonna in via Gramsci a Pescara

Rassegna in svolgimento a Pescara sino al 10 maggio 2018 che offre la possibilità di avere presenti in sala registi e autori delle opere. Le proiezioni sono gratuite e aperte al pubblico.

I documentari sono stati selezionati tenendo conto non solo del tema affrontato ma anche delle loro caratteristiche strettamente cinematografiche. Sono state scelte opere di qualità, rivolgendo un’attenzione particolare di volta in volta alle tematiche diverse che spaziano dall’arte al sociale, dalle problematiche ambientali alla multicultura, al documentario d’inchiesta.

