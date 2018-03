Domani fino al 2 aprile a piazza Primo Maggio torna il mercatino delle Curiosità

"Torna per il weekend di Pasqua in piazza Primo Maggio il Mercatino delle Curiosità che si svolgerà da domani a lunedì 2, dalla mattina alle 22, a cura dell'associazione Fosapi Cidec. Bancarelle piene di oggetti singolari, saranno una ventina gli espositori si raduneranno com'è accaduto anche in altre occasioni nell'area pedonale della piazza, per arricchire di colore la passeggiata pasquale di residenti e turisti presenti in città.

Poco più giù, lungo il primo tratto del Lungomare Matteotti, dall'Arena del Mare allo stabilimento Apollo, invece, sempre da domani a lunedì, tutto il giorno, fino alle 24, si svolgerà la nuova edizione del mercatino Arte e Mestieri a cura della Casa Artigiani Abruzzo. Una trentina gli espositori di diverse categorie merceologiche che vanno dall'artigianato etnico, all'antiquariato alle tipicità che la confederazione degli artigiani rappresenta e mette a disposizione per animare strade e piazze con il ritorno della bella stagione.

Questi due appuntamenti pasquali di fatto anticipano una stagione di fiere e mercati che presenteremo presto e che sarà ricca e diffusa su tutto il territorio della città. I due appuntamenti che cominciano domani, inoltre rappresentano un'occasione di svago per chi non andrà fuori durante il ponte pasquale e di essere per la città una divertente parentesi di commercio e turismo".