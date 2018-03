Cedimento di asfalto in via D'Avalos, strada chiusa fino al 6 aprile

Iseri sera in via D'Avalos si è verificato un cedimento del manto stradale che fortunatamente non ha causato danni a persone e cose.

Il danno è stato causato da una condotta d'acqua che si trova a 4 metri di profondità pertanto l'ACA ha messo in sicurezza l'area dei lavori che si concluderanno il 6 aprile.

Il tratto di strada interessato, compreso tra la rotatoria della Pineta e l'incrocio con via Elettra, rimarrà quindi chiuso al traffico fino al 6 di aprile per permettere l'esecuzione dei lavori.