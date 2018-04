Viabilità a Porta Nuova, venerdì chiude per 5 ore viale Primovere

Venerdì 6 aprile non saranno consentiti transito, sosta e fermata per circa 5 ore lungo il tratto di Viale Primovere dall'incrocio con via Celommi fino all'intersezione con via Braga, per consentire lo svolgimento di lavori di consegna e scarico di containers per conto della società Terna Rete Italia.

Affinché tale operazione si possa svolgere in piena sicurezza e con il minor disagio per la popolazione e la mobilità della zona, la ditta opererà nelle prime ore del mattino, in modo da concludere il lavoro per le 5.30.

Tramite ordinanza il 6 aprile 2018 nella fascia oraria compresa tra le 23 e le 5,30 del mattino è prevista l'istituzione di divieto di transito sosta e fermata con rimozione forzata sul tratto di Viale Primo Vere compreso tra l'incrocio con via Celommi fino all'intersezione con via Braga. Per il traffico proveniente da nord verrà collocata un'idonea segnaletica di preavviso di "strada chiusa" all'altezza di piazza Le Laudi; invece per il traffico viario proveniente da sud ci sarà l'obbligo di svolta su via Celommi, il modo da aggirare lungo la nazionale Adriatica il tratto interessato.