5 strumenti dedicati ai piccoli stranieri per imparare rapidamente l’italiano

Proviamo a rivolgere uno sguardo ai piccoli figli di immigrati appena giunti in Italia e in attesa di intraprendere un adeguato percorso scolastico. Per questi futuri possibili nuovi cittadini italiani, il gap linguistico che sono costretti a scontare all’inizio del soggiorno nel nostro paese può essere fonte di grossi disagi: emarginazione sociale, solitudine, incapacità di saldare intorno a sé un universo relazionale adeguato. Certo, una volta entrati a contatto con la prima insegnante italiana della scuola dell’obbligo, molte di queste difficoltà scompariranno rapidamente, complice soprattutto l’eccezionale capacità di apprendimento intuitivo dei piccoli in età scolare; ma nel frattempo potrebbero essersi consumati piccoli e grandi traumi le cui tracce rischiano di riverberarsi nella personalità del bambino per molto tempo.

Per scongiurare tale pericolo, i genitori dei piccoli stranieri possono ricorrere ad alcuni strumenti a misura di bambino che la TV e la rete mettono loro a disposizione. Esperienze ludiche e didattiche al tempo stesso, in grado di agevolare una rapida e istintiva familiarità con la lingua italiana. Ne abbiamo individuati cinque di particolare pregio: vediamo quali sono.

Disney Italia

La divisione italiana del colosso televisivo – che, non dimentichiamolo, fa capo a una delle centrali di produzione di immaginario per l’infanzia più longeve e redditizie del mondo – è una vera miniera per i più piccoli. Eroi per tutti i gusti e tutte le età, dalle classiche principesse Disney a personaggi d’azione per i maschietti. Senza contare il vasto bouquet di personaggi che fanno capo a Donald Duck e Mickey Mouse. Completano l’offerta tutorial, ricette, giochi interattivi e programmi musicali.

Rai Yoyo

Il principale canale dedicato ai bambini della TV di Stato svolge una funzione analoga a quella di Disney Italia, ma con una vocazione più marcatamente didattica. Alcuni programmi, come la celebre serie televisiva britannica Teletubbies, sono pensati appositamente con uno scopo educativo. In questo modo, il canale riesce a ottenere un equilibrio pressoché perfetto tra vocazione all’intrattenimento e servizio pubblico dedicato ai telespettatori più giovani.

Gus on the Go

Una app semplice e intuitiva anche per i più piccoli, che ha come protagonista Gus, un giovane gufo impegnato nell’esplorazione dell’Europa. Segnatamente, nella versione italiana, Gus si ritrova a percorrere alcuni luoghi caratteristici della nostra penisola, con lo scopo di conoscere e apprendere alcune delle figure idiomatiche più tipiche attualmente di uso comune. La facilità di interazione permette anche ai più piccoli di usufruire di questo strumento, che può essere considerato una sorta di portale di accesso alla cultura e alla lingua italiane.

Muzzy

Un vecchio programma della BBC pensato per avvicinare i giovani non britannici all’apprendimento della lingua inglese è ora un oggetto multimediale e interattivo presente su ogni tipo di device elettronico: smartphone, tablet e computer. Basta possedere uno di questi per rinvenire programmi, video e app con protagonista il simpatico extraterrestre dal pelo verde simile a un grosso orso, impegnato in una delle sue avventure. La versione italiana, ovviamente, svolge con la lingua di Dante la stessa funzione che la versione inglese svolge con quella di Shakespeare.

The Italian Experiment

Un sito per giovani beginners che si accingono ad affrontare l’apprendimento della lingua italiana. Tra esercizi, brevi video e racconti per i più piccoli, il sito rappresenta una sorta di versione più avanzata – e dunque leggermente più impegnativa – dei percorsi didattici sopraelencati, pur mantenendo una vocazione essenzialmente ludica. A suo grande vantaggio, la possibilità di spaziare entro un ampio ventaglio di proposte di insegnamento.